"لا أفكر فيه الآن" .. تصريح مفاجئ من مدرب الشباب بشأن الأهلي!

مدرب الشباب يتحدث عن مواجهة الأهلي المقبلة

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علق المدرب البرتغالي فيتور بيريرا المدير الفني لنادي الشباب، على استعداد فريقه لمواجهة الأهلي المقبلة، في بطولة دوري روشن السعودي.

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ومن المقرر أن يلعب فريق الشباب مباراته المقبلة في الدوري أمام الأهلي، بالمواجهة المقرر لها يوم السبت المقبل 11 مايو الجاري

وقال بيريرا خلال تصريحات بالمؤتمر الصحفي الذي نقلته صحيفة "الشرق الأوسط": "حتى الآن لم أفكر في مواجهة الأهلي القادمة، والآن أحتفل بالفوز على الرائد".

وأضاف: "لدينا غدًا راحة، وبعد ذلك سنبدأ الاستعداد لمباراة الأهلي القادمة، والتفكير فيها بشكل جيد".

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وقاد بيريرا فريقه الشباب للفوز على الرائد بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما بالجولة 30 ضمن منافسات دوري روشن.

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