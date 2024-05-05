بعد إشارات عدم رضاه المتواصلة .. وكيل محرز يُثير الشكوك حول مستقبل الجزائري في الأهلي

اللاعب ارتبط بالعودة إلى إنجلترا

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صب وكيل رياض محرز البنزين على النار بشأن مستقبل موكله مع النادي الأهلي، الذي كان قد انضم له بداية الموسم الجاري من مانشستر سيتي الإنجليزي.

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إشارات النجم الجزائري عن عدم رضاه في الأهلي لم تنقطع طوال الموسم، وآخرها استياءه الواضح خلال مواجهة ضمك الأخيرة في دوري روشن السعودي وأثناء خروجه من الملعب بقرار المدرب ماتياس يايسله.

محرز ارتبط مؤخرًا بالعودة إلى الدوري الإنجليزي وخاصة فريقه السابق ليستر سيتي، والذي ضمن عودته للدرجة الممتازة بعد هبوطه بنهاية الموسم الماضي.

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وكيل محرز سُئل عن تلك الإشاعات وإمكانية رحيل موكله عن جدة، فلم يُعط إجابة قاطعة حول الأمر بل ترك الباب مفتوحًا أمام كل الخيارات وهو ما زاد من الشكوك حول مستقبل اللاعب.

الوكيل قال لـ "Fennec Football" "لا أستطيع الرد على تلك الإشاعات، الرد على الإشاعات حول رياض محرز سيكون بلا نهاية".

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