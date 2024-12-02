"أخبار الأهلي اليوم | إنقاذ الفريق بطريقة متعب الحربي .. و"غياب محتمل" عن مباراة الاستقلال الإيراني

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الأهلي السعودي اليوم الإثنين الموافق الثاني من ديسمبر 2024.
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"غضبكم مستحق ولكنكم تعلمون أين مصدر الخلل".. رسالة صريحة من حسين عبد الغني للأهلاوية بعد الهجوم على الرئيس
وجه حسين عبد الغني رسالة واضحة وصريحة إلى جمهور النادي الأهلي بعد الهجوم على الرئيس خالد العيسى عقب مواجهة الوحدة في الجولة الأخيرة من دوري روشن السعودي.
لا نعمل في عزلة! .. رئيس الرابطة يتغنى بـ"تنافسية" دوري روشن ويوجه رسالة إلى المشككين
أكد عمر مغربل، الرئيس التنفيذي لرابطة دوري المحترفين السعودي، أن الرابطة تطمح لامتلاك دوري يتمتع بالتنافسية العالية، وأن الهدف لا يقتصر على المنافسة فقط، بل بناء حب النادي وتصدير هذا الدوري إلى العالم.
على طريقة متعب الحربي .. نصيحة للأهلي بالتضحية بأحد نجومه من أجل تحقيق طلب يايسله!
لا يزال الألماني ماتياس يايسله، المدير الفني لفريق الكرة بالنادي الأهلي، يطالب الإدارة في أكثر من مناسبة، بتدعيم الفريق خلال الفترة الشتوية المُقبلة، مؤكدًا أنه تقدم بطلباته حول العناصر المطلوبة للإدارة.
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"أكثر من أندية تدعي العالمية" .. رسالة ساخرة تستغل إنجاز كارلوس إدواردو التاريخي بعد رحلته مع الهلال والأهلي!
وجه الناقد الرياضي سامي الحريري، رسالة ساخرة، على خلفية الإنجاز التاريخي الذي حققه البرازيلي كارلوس إدواردو، الذي خاض تجارب احترافية في السعودية، مع فريقي الهلال والأهلي.
ما القنوات الناقلة لمباراة الأهلي واستقلال طهران في دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟
كل ما تريد معرفته عن القنوات الناقلة لمباراة الأهلي واستقلال طهران في الجولة السادسة من دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 وكيفية المشاهدة عبر الإنترنت
الأهلي مهدد بغياب نجمه عن مباراة الاستقلال الإيراني .. وأليوسكي يتعرض للإحراج في التدريبات!
بات فريق الكرة بالنادي الأهلي، مهددًا بخسارة جهود أحد نجومه، قبل مواجهة الاستقلال الإيراني، التي تقام على ملعب الجوهرة المشعة، مساء الغد، ضمن حساب الجولة السادسة من بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة.
"فنادق وطائرات خاصة لهم وأثر الحصير على جانبي" .. سعود الصرامي يشكو من غياب الإثارة في دوري روشن!
وجه الإعلامي الرياضي سعود الصرامي، اتهامًا إلى لاعبي دوري روشن السعودي، بغياب الإثارة على المستوى الفنية، مضيفًا أن الإثارة دائمًا ما تكون في وسائل الإعلام، وليست في الملعب، بعد مرور 117 مباراة على انطلاق الموسم الجاري.
موعد مباراة الأهلي واستقلال طهران في دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 والقنوات الناقلة
تعرف على موعد مباراة الأهلي القادمة ضد استقلال طهران في دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 والقنوات الناقلة