أخبار الأهلي اليوم | الاتحاد الآسيوي يورط الراقي وإيفان توني يروج للسياحة السعودية بطريقة خاصة

نُقدم لكم أبرز أخبار النادي الأهلي اليوم الإثنين الموافق التاسع من سبتمبر 2024م

ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL"، أبرز أخبار النادي الأهلي السعودي، اليوم الإثنين الموافق التاسع من سبتمبر 2024م، وما يدور حول الفريق.

اشترك الآن على شاهد للاستمتاع بأبرز مباريات دوري روشن السعودي

كذب أو جهل باللوائح .. "الآسيوي" يحرج الأهلي أمام جماهيره بمفاجأة جديدة في قضية الجوهرة!

رد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، مساء اليوم الإثنين، على مزاعم الأهلي السعودي، بشأن "المحادثات" و"المخاطبات" بين الأندية ومسؤولي اتحاد اللعبة القاري. (طالع التفاصيل)

الموضوع يُستكمل بالأسفل

انتهاء الأزمة رسميًا .. الاتحاد الآسيوي يحسم ملعب مباراة الأهلي وبيرسبوليس!

حسم الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، أزمة ملعب استضافة مباراة الأهلي أمام بيرسبوليس الإيراني، في الجولة الأولى من مرحلة الدوري، في بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة. (طالع التفاصيل)

بعد تبرئة خالد العيسى وكشف صاحب الكلمة الأولى في الأهلي .. طارق كيال يتراجع ويوضح الحقيقة!

قرر الناقد الرياضي طارق كيال، التراجع عن التصريحات التي أدلى بها، خلال الساعات الماضية، حول هوية صاحب الكلمة الأولى في الأهلي، ووصف خالد العيسى، رئيس المؤسسة غير الربحية، بأنه مظلوم وبلا صلاحيات في النادي. (طالع التفاصيل)

GOAL

احتفالًا بعرض الأهلي السخي .. إيفان توني يدعو محبيه لزيارته و"الرحلات على حسابه"!

أعرب المهاجم الإنجليزي إيفان توني، عن سعادته بخطوة الانتقال إلى صفوف الأهلي، على طريقته الخاصة، بعدما تلقى عرضًا ضخمًا من قِبل النادي السعودي، لخوض تجربة الاحتراف في مسابقة دوري روشن. (طالع التفاصيل)

لا تجعلوا الأهلي "كبش فداء" .. سيناريو قمة الهلال ينهي أزمة الرابطة دون نقل مباراة الاتحاد

الكرة الآن في ملعب رابطة دوري المحترفين، وكافة الحلول صعبة، في صراع بين ناديي الأهلي والاتحاد على الأحق بخوض مباراته المُقبلة، على ملعب الجوهرة المشعة، الأول سيلعب مواجهة آسيوية أمام بيرسبوليس الإيراني، والثاني سيواجه الوحدة في دوري روشن السعودي. (طالع التفاصيل)

النصر يخسر جهود لاعبه أمام الأهلي .. غياب رسمي عن قمة الأول بارك

تلقى الجهاز الفني لفريق الكرة بنادي النصر، بقيادة البرتغالي لويس كاسترو، نبأ صادمًا بتأكد غياب أحد عناصر الفريق عن مباراة القمة أمام الأهلي، المقررة يوم الجمعة المُقبلة، على ملعب الأول بارك، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة دوري روشن السعودي. (طالع التفاصيل)

بيان رسمي يورط الرابطة .. الأهلي يعاند الاتحاد ويتمسك بإقامة مباراة بيرسبوليس في الجوهرة المشعة!

أصدر النادي الأهلي بيانًا رسميًا لتوضيح ملابسات أزمة ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية، الملقب بـ"الجوهرة المشعة"، في إطار استعداد الفريق الأول لكرة القدم، لخوض مواجهة بيرسبوليس الإيراني، في 16 سبتمبر الجاري. (طالع التفاصيل)

إهانة لجمهور الهلال ووصف النصراويين بـ"الأغبياء" واستهزاء بالاتحاد .. عندما ينسى المعلق دوره ويخرج عن النص!

أن تكون معلقًا لا يعني فقط أن تملك نبرة صوت مقبولة أو حصيلة معلومات كافية أو حتى قدرة على وصف أحداث المباريات بطريقة مشوقة للمستمع.

كل هذا ربما لا يعني أي شيء إن فقدت "اللباقة" و"سرعة البديهة"، والأهم "الحيادية" في الحديث.

وبتخصيص الحديث عن الوسط السعودي فحدث ولا حرج عن حملات جماهيرية خرجت ضد عدد من المعلقين في مواقف مختلفة، نستعرض أبرزها في التقرير التالي. (طالع التفاصيل)

أندية دوري روشن بدون الدعم .. الوليد بن طلال ينقذ الهلال وأعضاء الجهاز الطبي يشاركون في المباريات!

موسم ميركاتو هادئ؟ كان يمكننا قول ذلك قبل أسبوع واحد من غلق باب الانتقالات الصيفية لأندية دوري روشن السعودي، حيث كانت حركة الانتقالات الأبرز تتمحور حول ثلاثة أندية، وهي (الاتحاد، القادسية، ونيوم في الدرجة الأولى). (طالع التفاصيل)

نجم البريميرليج.. الدوري السعودي يهدد صفقة مجانية لبرشلونة!

يستهدف برشلونة التعاقد مع أحد لاعبي خط الوسط المميزين في صفقة مجانية بسوق الانتقالات الصيفية المقبلة. (طالع التفاصيل)