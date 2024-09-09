بعد تبرئة خالد العيسى وكشف صاحب الكلمة الأولى في الأهلي .. طارق كيال يتراجع ويوضح الحقيقة!

وصف خالد العيسى بـ"المظلوم" في الأهلي..

قرر الناقد الرياضي طارق كيال، التراجع عن التصريحات التي أدلى بها، خلال الساعات الماضية، حول هوية صاحب الكلمة الأولى في الأهلي، ووصف خالد العيسى، رئيس المؤسسة غير الربحية، بأنه مظلوم وبلا صلاحيات في النادي.

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وأثار كيال جدلًا كبيرًا، في تصريح عبر برنامج "كورة"، قال فيه إن خالد العيسى يعتبر في الأهلي بدون صلاحيات، والعلاقة بين الشركتين الربحية وغير الربحية باتت تنافسية وليست شراكة، مضيفًا أن من يدير المشهد هو غالب كتبي، والذي كلّفه صندوق الاستثمارات العامة، لإدارة النادي، وهو الكل في الكل، على حد وصفه.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف كيال أن الأهلي ألغى اللجنة التنفيذية، وتم إلغاء دوري الرئيس التنفيذي والرئيس الرياضي واللجنة الفنية، وأصبحت القرار لا تُصدر إلا عن طريق غالب كتبي، وهو مكلف للشركة وليس للنادي، مضيفًا أن خالد العيسى رجل محترم، وتحمل الكثير من الإيذاء وهو مظلوم، ووصل الأمر إلى حد السباب في شخصه.

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ونشر كيال، رسالة عبر منصة (إكس)، عقب تصريحه التليفزيوني، قال فيه "خلال حديثي في برنامج كورة عن الأستاذ غالب كتبي، وبعد التحقق، أود التأكيد أن المعلومات المذكورة وصلتني من مصادر غير دقيقة. والتأكيد لجمهور الأهلي بأن دور الرئيس التنفيذي والمدير الرياضي واللجنة التنفيذية والفنية فعال بموجب النظام والحوكمة المتبعة، وذلك استباقًا لما تم نشره من النادي".

وأضاف "ليس لغالب كتبي كموظف في صندوق الاستثمارات العامة، أي دور مباشر أو غير مباشر في قرارات النادي الأهلي وليست سوى إشاعات تم تداولها، وعمله يختص باستثمار الأصول في الصندوق ومقره مدينة الرياض. لذلك نأمل من الجميع عدم تحميله أي مسؤولية تخص عمل النادي لأن الحقيقة أصبحت واضحة لنا الآن".

يذكر أن خالد العيسى، رئيس مؤسسة الأهلي، قد واجه انتقادات واسعة من قِبل الجماهير، في إطار أزماته مع الرابطة، ثم سوء الميركاتو الصيفي، الذي اقتصر على ضم صفقتين فقط، وهما المحور البرازيلي أليكساندر والمهاجم الإنجليزي إيفان توني، فيما تم رحيل عدد من عناصر الفريق، مثل إعارة آلان ماكسيمين إلى فنربخشة، وبيع عقود هيثم عسيري وعبد الباسط هندي إلى القادسية والاتفاق، ورحيل الثنائي إبراهيم الزبيدي ومراد خضري إلى العروبة والوحدة في صفقة انتقال حر.