احتفالًا بعرض الأهلي السخي .. إيفان توني يدعو محبيه لزيارته و"الرحلات على حسابه"!

إيفان توني ينتقل إلى الأهلي لمدة 4 مواسم..

أعرب المهاجم الإنجليزي إيفان توني، عن سعادته بخطوة الانتقال إلى صفوف الأهلي، على طريقته الخاصة، بعدما تلقى عرضًا ضخمًا من قِبل النادي السعودي، لخوض تجربة الاحتراف في مسابقة دوري روشن.

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وأعلن النادي الأهلي عن تعاقده رسميًا مع إيفان توني، قادمًا من صفوف برينتفورد الإنجليزي، خلال موسم الميركاتو الصيفي الماضي، بعقد لمدة 4 مواسم، حتى صيف 2028، في صفقة تقدر بمبلغ 40 مليون جنيه استرليني، ليصبح توني ثاني صفقات الراقي بعد ضم المحور البرازيلي أليكساندر.

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ورغم اهمام أندية مثل مانشستر يونايتد وتشيلسي بالتعاقد معه، إلا أن إيفان توني، صاحب الـ28 عامًا، فضّل الانتقال إلى صفوف الأهلي، فيما ورد بأنه سيحصل على راتب أسبوعي يقدر بمبلغ 400 ألف جنيه استرليني.

هذا القدر الوافر من المال، جعل توني يدعو أصدقائه وأقاربه لمشاركته تجربة الدوري السعودي، حيث أخبرهم في حفل وداعه، بأنهم مرحب بهم في أي وقت، و"الرحلات على حسابه".

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ووجه توني رسالة للمشاركين في حفل وداعه، بأنه لا تزال هناك فرصة للاستمتاع بالمزيد من الذكريات الطيبة معهم، داعيًا إياهم لزيارته في أي وقت، من أجل مواصلة الاستمتاع، برحلات على نفقته الخاصة.

وكان إيفان توني ضمن قائمة المنتخب الإنجليزي في نهائيات كأس الأمم الأوروبية (يورو 2024)، حيث شارك بديلًا في مباراتي سلوفاكيا وسويسرا، في دور الـ16 وربع النهائي، كما لعب دقيقة واحدة في نهائي البطولة، أمام إسبانيا، حيث خسرت إنجلترا اللقب للمرة الثانية على التوالي.

وكان آلان سميث، لاعب آرسنال وإنجلترا السابق، قد أنذر إيفان توني، بأن مسيرته مع الأسود الثلاثة قد انتهت، بعد اتخاذ خطوة الانتقال إلى الدوري السعودي، ليصبح توني أمام تحدٍ كبير للسير على خطى نجولو كانتي وإيمريك لابورت وكريستيانو رونالدو، مع منتخباتهم الأوروبية.