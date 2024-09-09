كذب أو جهل باللوائح .. "الآسيوي" يحرج الأهلي أمام جماهيره بمفاجأة جديدة في قضية الجوهرة!

الاتحاد الآسيوي يكشف عن حقائق جديدة..

رد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، مساء اليوم الإثنين، على مزاعم الأهلي السعودي، بشأن "المحادثات" و"المخاطبات" بين الأندية ومسؤولي اتحاد اللعبة القاري.

الأهلي زعم في بيان رسمي، أنه ليس مخولًا بالتواصل مع الاتحاد الآسيوي بـ"شكل مباشر"، وأن "المحادثات" و"المخاطبات" بين الطرفين؛ تكون عن طريق اتحاد الكرة المحلي.

هذا البيان الأهلاوي؛ جاء تعقيبًا على أزمة ملعب مباراة الفريق الأول لكرة القدم أمام بيرسبوليس الإيراني، في مسابقة النخبة الآسيوية، والتي تفجرت خلال الأيام القليلة الماضية؛ حيث تمسك الراقي بإقامة المواجهة في "الجوهرة المشعة"، إلا أن الاتحاد السعودي لكرة القدم رفض هذا الأمر.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

رفض الاتحاد السعودي؛ جاء بسبب إقامة مباراة الاتحاد والوحدة، في الجولة الثالثة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، على ملعب "الجوهرة المشعة"، يوم 15 سبتمبر الجاري - أي قبل 24 ساعة من لقاء الراقي الآسيوي -؛ ليتم نقل مواجهة الأهلي وبيرسبوليس في النهاية، إلى استاد الأمير عبدالله الفيصل.

وفي هذا السياق.. أعلن مصدر آسيوي في تصريحات مع صحيفة "الشرق الأوسط"، أنه من حق الأندية المشاركة في بطولاته، مخاطبة الاتحاد القاري لكرة القدم بـ"شكل مباشر"، بشأن الأمور التنظيمية.

ونفى المصدر مزاعم الأهلي، بشأن أن كل المخاطبات بين الأندية والاتحاد الآسيوي لكرة القدم، يجب أن تكون عن طريق اتحاد اللعبة المحلي؛ قائلًا: "غير صحيح هذا الأمر".

الرد الآسيوي بمثابة الإحراج الكبير لمسؤولي الأهلي؛ حيث يُدل على جهل العملاق السعودي بـ"اللوائح والقوانين"، أو أن النادي تعمد نشر معلومات "غير صادقة" في بيانه.