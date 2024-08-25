أخبار الأهلي اليوم | حقيقة منع فراس البريكان من اللعب، وتحرك "رفيع المستوى" لضم إيفان توني

نُقدم لكم أبرز أخبار الأهلي اليوم 25 أغسطس 2024

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الأهلي السعودي اليوم 25 أغسطس 2024.

قبل انتهاء الموعد المحدد من الأهلي..

البرازيلي ظهر لأول مرة بقميص الراقي أول أمس الجمعة..

الموضوع يُستكمل بالأسفل

هل يرحل هداف قلعة الكؤوس نحو أوروبا؟

البرازيلي رفض الانضمام للأهلي إلا أن ما أخطر به الريال مقلقًا لمسؤوليه أيضًا..

تعرف على جدول ترتيب هدافي دوري روشن السعودي 2024-2025...

تعرف على جدول مباريات دوري روشن السعودي 2024-2025 على مدار الموسم، وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟ وترتيب الدوري السعودي..

تعرف على جدول ترتيب دوري روشن السعودي 2024-2025....