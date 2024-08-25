هل تفاقمت أزمة احترافه؟ .. حقيقة منع الأهلي لفراس البريكان من اللعب

هل يرحل هداف قلعة الكؤوس نحو أوروبا؟

أثار غياب المهاجم فراس البريكان عن مواجهة الأهلي أمام العروبة الكثير من الجدل، بالتزامن مع أنباء تلقيه عرض احتراف أوروبي للرحيل خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

اشترك الآن على شاهد للاستمتاع بأبرز مباريات دوري روشن السعودي

الراقي كان قد استضاف العروبة أول أمس الجمعة، في أول مباراة لهما بالموسم الجديد 2024-2025 من دوري روشن السعودي، والتي حسمها الأول لصالحه بثنائية نظيفة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

استبعاد المدير الفني الألماني ماتياس يايسله للمهاجم السعودي من المباراة دفع البعض لزعم صدور قرار من الإدارة بمنعه من اللعب، بداعي تمسكه بخوض تجربة الاحتراف الأوروبي رغم حاجة الفريق لخدماته في الموسم الجاري.

لكن الصحفي سامي القاضي نفى ذلك تمامًا، موضحًا أن فراس يعاني من إصابة في العضلة الضامة الأمامية والخلفية، ولا يزال في مرحلة التأهيل ما يحول بينه وبين المشاركة في المباريات.

وأكد القاضي على أن البريكان لا يريد الرحيل من الأساس، بل أن الاستمرار في قلعة الكؤوس هو رغبته الأساسية.

يذكر أن السعودية بصدد الإعلان عن مشروع احتراف اللاعبين السعوديين، إذ خرج بالفعل ثنائي الاتحاد فيصل الغامدي ومروان الصحفي نحو بيرشكوت البلجيكي، وظهير الهلال سعود عبدالحميد في طريقه نحو روما الإيطالي.