ريال مدريد تحت التهديد .. فينيسيوس يرفض عرض السعودية ولكن!

البرازيلي رفض الانضمام للأهلي إلا أن ما أخطر به الريال مقلقًا لمسؤوليه أيضًا..

رغم أن اللاعب البرازيلي فينيسيوس جونيور رفض الاستجابة للإغراءات السعودية خلال الميركاتو الصيفي الجاري إلا أنه لم يمنح ناديه ريال مدريد الإسباني ما يريحه في هذا الجانب أيضًا!

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التقارير الإسبانية والسعودية طوال الفترة الماضية تحدثت عن تقديم الأهلي السعودي عرض مغرٍ للبرازيلي، يجعله صاحب الأجر الأعلى في العالم (350 مليون يورو سنويًا)، لكن الملكي تمسك به ورفض بيعه بأي طريقة إلا في حال دفع الشرط الجزائي في عقده والمقدر بـ1.1 مليار دولار.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

الجديد في هذا الجانب، كشفته شبكة "ESPN" مؤكدة أن فيني قرر تأجيل حسم موقفه من الانتقال دوري روشن السعودي حتى نهاية الموسم الجاري، إذ لم يستبعد اتخاذ هذه الخطوة.

وأشارت الشبكة إلى أن فوز صاحب الـ24 عامًا بالكرة الذهبية في العام الجاري من شأنه أن يلعب دورًا مهمًا في نظرته للعرض السعودي.

"ESPN" أوضحت كذلك أن ممثلي الجناح الأيسر أخطروا مسؤولي ريال مدريد بأن اللاعب غير مهتم حاليًا بخطوة تجديد عقده؛ الممتد لعام 2027، ويريد وقتًا للتفكير في خطوته المقبلة خلال الموسم الجاري.

واختتمت: "هناك بعض الأمل أن يكون العملاق الإسباني أكثر انفتاحًا على التفاوض على رسوم رحيل مخفضة في عام 2025 عندما يتبقى عامين فقط في عقده".

يذكر أن فيني كان قد انضم للملكي في صيف عام 2018 قادمًا من فلامنجو البرازيلي، ونجح خلال تلك السنوات في حصد 13 بطولة متنوعة.