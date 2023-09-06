أخبار الاتحاد اليوم | صفقة تبادلية في الطريق .. وحسم مستقبل رومارينيو نهائيًا

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم الأربعاء الموافق السادس من سبتمبر 2023م

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ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL"، أبرز أخبار نادي الاتحاد السعودي، اليوم الأربعاء الموافق السادس من سبتمبر 2023م، وما يدور حول الفريق.

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حسم الأمر يا الاتحاد .. حقيقة القرار السعودي الاستثنائي لـ"عيون" محمد صلاح

يسابق مسؤولو نادي الاتحاد وصندوق الاستثمارات السعودي "الزمن"، في محاولة لإقناع العملاق الإنجليزي ليفربول، بـ"التخلي" عن النجم المصري الكبير محمد صلاح، خلال الميركاتو الصيفي الحالي (طالع التفاصيل).

رحيل عبد الرحمن العبود اقترب .. الاتحاد على أبواب "صفقة تبادلية كبرى" متفوقًا على الأهلي

لا يبحث الاتحاد السعودي خارجيًا فقط عن صفقات في مركزي الجناح والدفاع، إنما لا تزال مساعيه الداخلية مستمرة، دعمًا لخط وسطه، بخلاف الصفقتين العالميتين المبرمتين بالفعل خلال الميركاتو الصيفي الجاري بالتعاقد مع الفرنسي نجولو كانتي والبرازيلي فابينيو (طالع التفاصيل).

أنمار الحائلي يحسمها رسميًا .. رومارينيو إلى الشباب؟

البرازيلي رومارينيو دا سيلفا هو الشغل الشاغل لجمهور الاتحاد السعودي حاليًا، في ظل عدم وضوح الرؤية حول مستقبله بعد، لكن أخيرًا أنمار الحائلي؛ رئيس النادي، وضع النقاط فوق الحروف حول مستقبل صاحب الـ32 عامًا (طالع التفاصيل).

هل يفعلها الاتحاد في الوقت القاتل؟ .. أول رد رسمي من ريال مدريد بخصوص صفقة ديفيد ألابا

حسم جوزيه أنخيل؛ المدير التنفيذي لنادي ريال مدريد الإسباني، موقف مدافع ناديه النمساوي ديفيد ألابا، بعد مزاعم البعض عن محاولات من نادي الاتحاد السعودي للظفر بخدماته خلال الميركاتو الصيفي الجاري (طالع التفاصيل).

فيديو | بعد قرعة كأس العالم للأندية .. كريم بنزيما يرعب جماهير الاتحاد بـ"تصريحات واقعية"

ربما تكون تصريحات واقعية، إلا أنها تسببت في نشر الرعب بين جماهير نادي الاتحاد السعودي؛ تلك التي أدلى بها النجم الفرنسي الكبير كريم بنزيما، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، بعد قرعة كأس العالم للأندية 2023 (طالع التفاصيل).

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"مستقبل المدربين السعوديين في خطر" .. قرار الاتحاد تجاه نونو سانتو يسبب انقسامات!

يبدو أن البرتغالي نونو سانتو؛ المدير الفني لنادي الاتحاد السعودي، سيعيش موسمًا صعبًا في دوري روشن، حتى أنه أصعب مما مر به في موسمه الأول في السعودية (طالع التفاصيل).

الاتحاد يفاوض نجم باريس سان جيرمان .. ويفاجئ الهلال في صفقة سالم الدوسري

يبدو أن مسؤولي نادي الاتحاد السعودي، رفعوا راية التحدي؛ لحسم مجموعة من الصفقات الكبرى، وذلك قبل أقل من 3 أيام، على إغلاق باب الميركاتو الصيفي الحالي (طالع التفاصيل).

الخطة البديلة .. نجم يوفنتوس هدف الساعات الأخيرة للاتحاد في سوق الانتقالات

يُحاول الاتحاد جاهدًا تعزيز صفوفه قبل غلق سوق الانتقالات في دوري روشن السعودي يوم 7 سبتمبر الجاري، وقد وجه أنظاره تجاه نجم وسط يوفنتوس (طالع التفاصيل).

"الاتحاد بطلًا للمونديال" و"الله يستر من الأربعة".. ردود أفعال قرعة كأس العالم للأندية

اصطف كل مشجعي كرة القدم في العالم أمام الشاشات ليتابعوا نتيجة قرعة كأس العالم للأندية 2023 في نسخة ينتظر فيها الكثير من الإثارة والتي تقام في المملكة العربية السعودية (طالع التفاصيل).

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