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حسم الأمر يا الاتحاد .. حقيقة القرار السعودي الاستثنائي لـ"عيون" محمد صلاح

أحمد فرهود
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حسم جدل القرار الاستثنائي لـ"عيون" محمد صلاح

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يسابق مسؤولو نادي الاتحاد وصندوق الاستثمارات السعودي "الزمن"، في محاولة لإقناع العملاق الإنجليزي ليفربول، بـ"التخلي" عن النجم المصري الكبير محمد صلاح، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

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الاتحاد قدّم عرضًا بأكثر من 200 مليون جنيه إسترليني إلى ليفربول؛ لضم صلاح البالغ من العمر 31 سنة، قبل إغلاق باب الميركاتو الصيفي في السعودية، مساء الخميس القادم.

ولذلك.. خرجت بعض الأخبار، التي تشير إلى إمكانية مد فترة الانتقالات الصيفية في السعودية، لما بعد يوم الخميس؛ لمنح الوقت إلى الاتحاد، لضم صلاح وعددٍ من النجوم الكبار؛ خاصة أنه سيمثل المملكة، في بطولة كأس العالم للأندية 2023.

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وفي هذا السياق.. نفى الإعلامي الرياضي وليد الفراج، إمكانية تمديد فترة الانتقالات الصيفية، في المملكة العربية السعودية؛ وذلك في رده على أحد متابعيه.

وقال الفراج عبر برنامجه "أكشن مع وليد": "مواعيد بداية ونهاية الميركاتو السعودي، معتمدة لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، ومن المستحيل تغييرها أو تعديلها حاليًا.. لا يوجد استثناءات لأحد".

جدير بالذكر أن قرعة كأس العالم للأندية، أسفرت عن مواجهة الاتحاد لفريق أوكلاند سيتي النيوزيلندي، في المباراة الافتتاحية، على أن يضرب موعدًا مع الأهلي المصري في الدور الثاني، حال التأهل رسميًا.

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ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟

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ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟

  • 101364كريم بنزيما
  • 10905خاليدو كوليبالي
  • 19622روبرتو فيرمينو
  • 9034نجولو كانتي
  • 24479مارسيلو بروزوفيتش
  • 48491صفقة أخرى
213895 الأصوات

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