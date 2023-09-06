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ريال مدريد للاتحاد السعودي: طريقك نحو نجمنا "مسدود"!

زهيرة عادل
Real Madrid's Brazilian forward Vinicius Junior (R) celebrates scoring the opening goal with Real Madrid's Austrian defender David Alaba Getty Images
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المدير التنفيذي للنادي الإسباني يوجه رسائله للنادي السعودي..

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"طريقك مسدود" شعار رفعه عديد الأندية واللاعبين في وجه نادي الاتحاد السعودي خلال الميركاتو الصيفي الجاري، في ظل سعيه وراء تدعيم خط دفاعه، وحان دور ريال مدريد الإسباني.

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بعض التقارير زعمت خلال الأيام الماضية، تقديم العميد السعودي عرضًا لضم النمساوي ديفيد ألابا؛ قلب دفاع الملكي، مغريًا إياه بـ"ثورة مالية ضخمة"، لكن جوزيه أنخيل؛ المدير التنفيذي للنادي الإسباني، نفى كل ذلك.

أنخيل قال خلال تصريحاته لصحيفة "الرياضية" السعودية: "لم يصلنا أي عرض رسمي من الاتحاد، وحتى لو وصل، لن يرحل ألابا عن ريال مدريد، هذا قرار نهائي!".

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وأضاف: "النمساوي أحد أهم لاعبينا، وحاليًا نسعى للحفاظ على القوام الأساسي للفريق، القائمة في حاجة لكل لاعب، لذا سيستمر معنا بشكل طبيعي، وفي النهاية، لم يصلنا أي عرض رسمي من أندية الدوري السعودي له، ولكي أكون صريحًا نحن أغلقنا الباب أمام كل شيء سواء محاولات الوسطاء أو العروض الرسمية، الأمر مغلق من الأساس".

يذكر أن العميد يسعى لضم قلب دفاع خلال أقل من 48 ساعة، إذ ينتهي الميركاتو في السعودية مع منتصف ليل غدٍ الخميس، بينما وضعه المدافع الإسباني سيرخيو راموس؛ المنضم حديثًا لإشبيلية الإسباني، في موقف صعب بعد تراجعه عن التوقيع عقب وصول الوفد السعودي لباريس، خلال الأيام القليلة الماضية.

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215154 الأصوات

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