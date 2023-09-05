الاتحاد يفاوض نجم باريس سان جيرمان .. ويفاجئ الهلال في صفقة سالم الدوسري

هل ينجح نادي الاتحاد في ضم هذا الثنائي؟!

SHAHID

يبدو أن مسؤولي نادي الاتحاد السعودي، رفعوا راية التحدي؛ لحسم مجموعة من الصفقات الكبرى، وذلك قبل أقل من 3 أيام، على إغلاق باب الميركاتو الصيفي الحالي.

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الاتحاد تعاقد في الصيف الحالي - حتى الآن -، مع الحارس المخضرم عبد الله المعيوف، ومتوسط الميدان سلطان الفرحان، والجناح صالح العمري، بالإضافة إلى 4 صفقات عالمية أخرى؛ هم: الثنائي الفرنسي كريم بنزيما ونجولو كانتي، والبرازيلي فابينيو، والبرتغالي جواو فيليبي جوتا.

وفي هذا السياق.. نقلت صحيفة "الشرق الأوسط"، عن مصدر اتحادي، تقديم إدارة أنمار الحائلي، عرضًا رسميًا إلى نادي الهلال بالفعل؛ للتعاقد مع النجم الدولي سالم الدوسري.

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وكشف المصدر، عن أن العرض وصل إلى الزعيم الهلالي، يوم الأحد الماضي؛ حيث هناك إصرار كبير من الاتحاد، على حسم الصفقة، قبل إغلاق باب الميركاتو الصيفي، يوم 7 سبتمبر الجاري.

مصدر هلالي كان قد نفى في تصريحات لصحيفة "الرياض"، أمس الإثنين، وجود أي نية، للتخلي عن سالم، في الصيف الحالي؛ سواء للاتحاد أو أي فريقٍ آخر.

وعلى جانب آخر.. أعلنت "الشرق الأوسط"، تفاوض الاتحاد مع إدارة باريس سان جيرمان الفرنسي؛ للتعاقد مع المدافع بريسنيل كيمبيمبي، بداية من الموسم الرياضي الحالي 2023-2024؛ حيث تم إغراء اللاعب، للموافقة على الانتقال إلى دوري روشن السعودي، بشكل رسمي.

جدير بالذكر أن الاتحاد، يبحث عن مدافع عالمي؛ بعد إصابة قائده المصري أحمد حجازي، بالإضافة إلى فشل صفقة النجم الإسباني سيرخيو راموس، الذي انضم إلى نادي إشبيلية رسميًا.

SHAHID