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فيديو | بعد قرعة كأس العالم للأندية .. كريم بنزيما يرعب جماهير الاتحاد بـ"تصريحات واقعية"

أحمد فرهود
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ماذا قال كريم بنزيما بعد قرعة مونديال الأندية؟!

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ربما تكون تصريحات واقعية، إلا أنها تسببت في نشر الرعب بين جماهير نادي الاتحاد السعودي؛ تلك التي أدلى بها النجم الفرنسي الكبير كريم بنزيما، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، بعد قرعة كأس العالم للأندية 2023.

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الاتحاد يُشارك في كأس العالم للأندية، التي تستضيفها المملكة العربية السعودية، في شهر ديسمبر القادم؛ باعتباره بطلًا لمسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، في الموسم الرياضي الماضي.

وأسفرت قرعة المونديال، التي أجريت اليوم الثلاثاء، في أحد فنادق مدينة جدة، عن مواجهة العميد الاتحادي مع أوكلاند سيتي النيوزيلندي، في المباراة الافتتاحية، على أن يضرب موعدًا مع الأهلي المصري، في الدور الثاني من البطولة، حال تأهله رسميًا.

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وعن ذلك يقول بنزيما في تصريحات لفضائية "SSC الرياضية": "جميع الفرق المشاركة في كأس العالم للأندية 2023، صعبة وقوية".

وأضاف النجم الفرنسي: "لا أعد جماهير نادي الاتحاد، بأي شيء في البطولة.. سنبذل قصارى جهدنا من أجل إسعادهم"، مطالبًا إياهم بمساندة الفريق بقوة؛ خاصة أنهم سيلعبون على أرضهم، في مدينة جدة.

وعلى الرغم من ذلك.. أعرب كريم بنزيما، عن ثقته في نجوم الاتحاد الحاليين، مؤكدًا على أن العميد، يضم أسماء رائعة سواء محليين أو أجانب.

جدير بالذكر أن هذه التصريحات، تسببت في زيادة القلق بين جماهير الاتحاد، التي ترى أن فريقها يُعاني من الأساس، من نقص كبير في صفوفه؛ خاصة بعد فشله في ضم العديد من الأسماء العالمية، قبل أقل من 3 أيام من إغلاق باب الميركاتو الصيفي.

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