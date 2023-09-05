الخطة البديلة .. نجم يوفنتوس هدف الساعات الأخيرة للاتحاد في سوق الانتقالات

الاتحاد يُحاول تعزيز الصفوف قبل غلق سوق الانتقالات

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يُحاول الاتحاد جاهدًا تعزيز صفوفه قبل غلق سوق الانتقالات في دوري روشن السعودي يوم 7 سبمتبر الجاري، وقد وجه أنظاره تجاه نجم وسط يوفنتوس.

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الاتحاد تعاقد هذا الصيف مع الرباعي، كريم بنزيما وفابينيو ونجولو كانتي وجواو فيليبي جوتا، وقد تخلى عن برونو هنريكي وطارق حامد وهيلدر كوستا، فيما مازال يحتفظ في قائمته بالرباعي عبد الرزاق حمدالله ومارسيلو جروهي ورومارينيو وإيجور كورونادو.

الفريق يتحرك في سوق الانتقالات بحثًا عن مدافع يُعوض به الغياب الطويل لقائده المصاب أحمد حجازي، وقد كان قريبًا من ضم سيرخيو راموس قبل أن يختار الإسباني العودة لفريقه القديم إشبيلية في النهاية.

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إكرم كونور الصحفي المختص بأخبار سوق الانتقالات أشار عبر منصة إكس إلى أن الاتحاد يستعد لتقديم عرض متأخر لنجم وسط يوفنتوس بول بوجبا، مشيرًا إلى أن الفريق الإيطالي يُرحب بالتخلي عن اللاعب الفرنسي نظرًا لراتبه المرتفع جدًا وعدم تقديمه المردود الموازي لذلك الراتب.

الاتحاد، كما يبدو، انتقل إلى الخطة البديلة بعد محاولاته الفاشلة في التعاقد مع مدافع جيد، إذ قرر المدرب نونو سانتو إعادة فابينيو لخط الدفاع مع جلب بوجبا ليلعب بجانب كانتي في الوسط، وإن كانت الأخبار الأخيرة تُشير كذلك إلى أن النادي يُفاوض نايف أكرد نجم وست هام.

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