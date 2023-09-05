تابع منافسات دوري روشن السعودي عبر

الخطة البديلة .. نجم يوفنتوس هدف الساعات الأخيرة للاتحاد في سوق الانتقالات

تامر أبو سيدو
Juventus 2023/2024Getty
الإتحاددوري روشن السعوديبول بوجبايوفنتوس

الاتحاد يُحاول تعزيز الصفوف قبل غلق سوق الانتقالات

SHAHID 1920*300 AUGUST 2023SHAHID

يُحاول الاتحاد جاهدًا تعزيز صفوفه قبل غلق سوق الانتقالات في دوري روشن السعودي يوم 7 سبمتبر الجاري، وقد وجه أنظاره تجاه نجم وسط يوفنتوس.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

الاتحاد تعاقد هذا الصيف مع الرباعي، كريم بنزيما وفابينيو ونجولو كانتي وجواو فيليبي جوتا، وقد تخلى عن برونو هنريكي وطارق حامد وهيلدر كوستا، فيما مازال يحتفظ في قائمته بالرباعي عبد الرزاق حمدالله ومارسيلو جروهي ورومارينيو وإيجور كورونادو.

الفريق يتحرك في سوق الانتقالات بحثًا عن مدافع يُعوض به الغياب الطويل لقائده المصاب أحمد حجازي، وقد كان قريبًا من ضم سيرخيو راموس قبل أن يختار الإسباني العودة لفريقه القديم إشبيلية في النهاية.

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

إكرم كونور الصحفي المختص بأخبار سوق الانتقالات أشار عبر منصة إكس إلى أن الاتحاد يستعد لتقديم عرض متأخر لنجم وسط يوفنتوس بول بوجبا، مشيرًا إلى أن الفريق الإيطالي يُرحب بالتخلي عن اللاعب الفرنسي نظرًا لراتبه المرتفع جدًا وعدم تقديمه المردود الموازي لذلك الراتب.

الاتحاد، كما يبدو، انتقل إلى الخطة البديلة بعد محاولاته الفاشلة في التعاقد مع مدافع جيد، إذ قرر المدرب نونو سانتو إعادة فابينيو لخط الدفاع مع جلب بوجبا ليلعب بجانب كانتي في الوسط، وإن كانت الأخبار الأخيرة تُشير كذلك إلى أن النادي يُفاوض نايف أكرد نجم وست هام.

SHAHID 1920*700 AUGUST 2023SHAHID

ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟

211489 الأصوات

شكرًا للتصويت.

سيتم مشاركة النتائج قريبًا.

ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟

  • 100430كريم بنزيما
  • 10819خاليدو كوليبالي
  • 19464روبرتو فيرمينو
  • 8933نجولو كانتي
  • 24041مارسيلو بروزوفيتش
  • 47802صفقة أخرى
211489 الأصوات

اختيارات المحررين