أخبار الاتحاد اليوم | إهانة الاتحاديين لعبدالعزيز المريسل وشكوى رئيس الطائي

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم الإثنين الموافق الـ15 من مايو 2023

ترصد النسخة العربية من موقع "جول" أبرز أخبار الاتحاد السعودي اليوم الإثنين، الموافق الـ15 من مايو 2023، وما يدور حول الفريق.

بعد تسريبات محمد نور .. تطورات قانونية تقرب نجم الأهلي من الاتحاد بـ"فسخ العقد"!

وجّه المحامي الدولي بيدرو ميسيرنيا، صدمة كبرى إلى جماهير النادي الأهلي؛ بشأن طلب "التدابير الوقتية"، المقدم إلى المحكمة الرياضية "كاس". (طالع التفاصيل)

الاتحاد يحسم مستقبل نونو سانتو نهائيًا .. و"النصر متهم"!

كشف مجلس إدارة نادي الاتحاد، برئاسة أنمار الحائلي، عن حقيقة طلب البرتغالي نونو سانتو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، فسخ عقده. (طالع التفاصيل)

بين الصدمة والبشرى .. لعنة الهلال تطارد طارق حامد لكن القدر "يرحم" نونو سانتو

يبدو أن هناك لعنة خاصة تحاصر المصري طارق حامد؛ لاعب الاتحاد السعودي، بشأن نادي الهلال، يدفع ثمنها. (طالع التفاصيل)

ينحاز للنصر؟ .. رئيس الطائي يشكو الاتحاد ويكرر وعيده له!

الغد من شأنه أن يؤثر كثيرًا على بوصلة دوري روشن السعودي، وهو ما أشعل الأجواء بين نادي الاتحاد وتركي الضبعان؛ رئيس نادي الطائي. (طالع التفاصيل)

"رونالدو للاتحاد وحمدالله للنصر" .. اقتراح اتحادي ورد فعل غريب من وليد الفراج

تقدم الإعلامي الاتحادي جمال عارف باقتراح خلال تواجده في حلقة مساء أمس من برنامج "أكشن مع وليد" يتعلق بالاتحاد والنصر ومشاركة أحدهما في كأس العالم للأندية. (طالع التفاصيل)

صياحك طرب وانتهت صلاحيتك .. الجمهور يُهين المريسل بعد تلميحه لرحيل نونو سانتو

واصل الإعلامي المثير للجدل، عبد العزيز المريسل، تغريداته المشفرة التي تحمل تلميحات لمستقبل بعض لاعبي ومدربي الفرق المنافسة خاصة الهلال والاتحاد، وقد تعلقت تغريدته الأخيرة بالبرتغالي نونو سانتو لكن واجه بعدها سيلًا من ردود الفعل الغاضبة. (طالع التفاصيل)

إيجور كورونادو للهلال وميشايل للاتحاد .. الصفقة التبادلية الأنجح في الدوري السعودي

لم يجد الهلال صانع الألعاب الذي يحلم به في البرازيلي ماتيوس بيريرا، الذي جعله أغلى لاعب في تاريخ الدوري السعودي حين ضمه من وست بروميتش ألبيون صيف 2020 مقابل 18 مليون يورو تقريبًا، ولذا كانت النهاية الحتمية رحيله عن الفريق بالإعارة في يناير الماضي. (طالع التفاصيل)

مد الله العليان .. الوحش الذي تفجرت لديه الطاقة المكبوتة

هل تعرف معنى تكاتف الظروف ضدك، ثم تجد من يُنقذك منها؟ هذا هو مد الله العليان بالنسبة لجماهير الاتحاد، الذي نجح في حل أكبر أزمات العميد هذا الموسم، وشارك في جعله الأقرب لتحقيق لقب الدوري بعد غياب سنوات طويلة. (طالع التفاصيل)

غرامة جديدة .. مركز التحكيم الرياضي يصدم الاتحاد وينصر لاعبه السابق

في ظل حاجته لكل ريال ليُنفقه على تدعيم الفريق خلال سوق الانتقالات الصيفي القادم، تلقى نادي الاتحاد صدمة كبيرة من مركز التحكيم الرياضي السعودي بشأن قضية لاعبه السابق عبد الرحمن الغامدي. (طالع التفاصيل)

سباق الأفضل في الدوري السعودي | الاتحاد يسيطر على المقدمة، ونجما النصر في خطر

لُعبت الأسبوع الماضي الجولة الـ26 من دوري روشن السعودي، ونواصل معكم تقديم حلقات سباق الأفضل في الدوري السعودي والذي انطلق تزامنًا مع موسم 2020-2021. (طالع التفاصيل)