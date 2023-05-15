ينحاز للنصر؟ .. رئيس الطائي يشكو الاتحاد ويكرر وعيده له!

الأجواء مشتعلة بين الاتحاد والطائي قبل الجولة الـ27 من دوري روشن!

الغد من شأنه أن يؤثر كثيرًا على بوصلة دوري روشن السعودي، وهو ما أشعل الأجواء بين نادي الاتحاد وتركي الضبعان؛ رئيس نادي الطائي.

العميد يلتقي غدًا الثلاثاء، بالهلال، فيما يستضيف الطائي، العالمي، ضمن الجولة الـ27 من دوري روشن، ويحتاج النصر للفوز، بجانب تعثر النمور أمام الزعيم، كي يحافظوا على فرصهم في المنافسة على اللقب حتى الجولات الأخيرة.

وهنا بدأ الاتحاديون التشكيك في نوايا الطائي، بداعي أن الأمير خالد بن فهد؛ الداعم الأول للنصر، يعد داعمًا أيضًا للطائي، لذلك رددوا أن الأخير سيبيع المباراة للعالمي.

ورد الضبعان، عبر إحدى مساحات موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، غاضبًا من جمهور النادي الجداوي: "لعبنا في حائل أمام النصر وفزنا، وفي الرياض هُزمنا، لا أعلم أين القصور في الموضوع؟، العلاقات الدولية تحكمها المصالح، وأتحدى أحد أن يقول إن الطائي لعب بانهزامية أمام النصر أو الهلال أو الاتحاد، أتحدى اتحادي يقول ذلك".

وأضاف: "للأسف الاتحاديون يقولون ألفاظًا لا تليق، حتى بعض صحفييهم وإعلامهم يقولون كلامًا رغم إنني أقدرهم كثيرًا، يسبونني، ماذا فعلت أنا؟، لم أقل (الاتحاد سيئ)، قلت فقط إن الطائي سيغير بوصلة الدوري وهو ما حدث الموسم الماضي، إذا الرياضة ليس تنافسًا ومزحًا، فماذا تكون؟، لم أتحدث بكلام بذئ ضد الاتحاد، كل التقدير له، لقد رفع علم المملكة في مونديال الأندية أيام الجيل الذهبي، وليس بيني وبين الاتحاديين أي شيء!".

الضبعان اختتم: "والله العظيم إن الطائي معروف منذ زمن، هذه هي المنافسة، نحن نقاتل فقط من أجل شعار نادينا، وأكررها سيبقى الطائي يغير بوصلة الدوري، ومصير الأندية الأخرى ليس شغلنا".

الضبعان كان قد توعد الوعيد نفسه للاتحاد قبل مواجهة الفريقين الموسم الماضي ضمن الجولة الـ28، وبالفعل حقق الطائي الفوز بهدف نظيف، ومهد طريق الهلال للتتويج باللقب، وهو ما حدث في النهاية.

جدير بالذكر أن الاتحاد يتصدر جدول الترتيب برصيد 62 نقطة، يليه النصر بـ57 نقطة، فيما يحل الشباب ثالثًا بـ53 نقطة، ورابعًا الهلال بـ49 نقطة، أما الطائي فيأتي بالمركز السابع بـ34 نقطة.