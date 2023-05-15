بين الصدمة والبشرى .. لعنة الهلال تطارد طارق حامد لكن القدر "يرحم" نونو سانتو

بعثة الاتحاد غادرت للرياض لمواجهة الهلال، وطارق حامد يعدد الخسائر!

يبدو أن هناك لعنة خاصة تحاصر المصري طارق حامد؛ لاعب الاتحاد السعودي، بشأن نادي الهلال، يدفع ثمنها.

العميد يحل ضيفًا على الزعيم، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت الرياض، في كلاسيكو الجولة الـ27 من دوري روشن السعودي.

وتأكد غياب طارق حامد عن هذا الكلاسيكو، في ظل معاناته من إصابة، إذ لم يغادر مع بعثة الفريق المتجهة إلى العاصمة "الرياض".

ومنذ انضمامه للعميد في صيف 2022م، لم يشارك لاعب الوسط المصري أمام الزعيم إلا في مباراة وحيدة، ضمن الجولة الـ12 من الموسم الجاري لدوري روشن، فيما غاب عن لقاء نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، ويتواصل غيابه لمباراة الدور الثاني من دوري روشن.

فيما تلقى البرتغالي نونو سانتو؛ المدير الفني للاتحاد، خبرًا سارًا وفقًا للصحفي الاتحادي علاء سعيد، بمشاركة الظهير أحمد بامسعود في التدريبات الجماعية الليلة، وغادر بالفعل مع البعثة، بعد اكتمال جاهزيته البدنية، ليتنفس الجمهور الصعداء كونه أحد الركائز الأساسية للفريق.

أما عن غيابات النمور عن الكلاسيكو، فسيفتقد الثلاثي: طارق حامد، مهند الشنقيطي وزكريا هوساوي.

جدير بالذكر أن الاتحاد يتصدر جدول الترتيب برصيد 62 نقطة متفوقًا بفارق خمس نقاط عن أقرب منافسيه، فيما يحل الهلال في المركز الرابع بـ49 نقطة.