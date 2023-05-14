غرامة جديدة .. مركز التحكيم الرياضي يصدم الاتحاد وينصر لاعبه السابق

تامر أبو سيدو
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الإتحاددوري روشن السعودي

الاتحاد يحتاج كل ريال لسوق الانتقالات، ولكن!

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في ظل حاجته لكل ريال ليُنفقه على تدعيم الفريق خلال سوق الانتقالات الصيفي القادم، تلقى نادي الاتحاد صدمة كبيرة من مركز التحكيم الرياضي السعودي بشأن قضية لاعبه السابق عبد الرحمن الغامدي.

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صحيفة الجزيرة السعودية أفادت أن مركز التحكيم الرياضي اتخذ قراره بشأن شكوى عبد الرحمن الغامدي ضد ناديه السابق بشأن خصم 50% من مستحقاته المالية خلال فترة جائحة كورونا عام 2018.

مركز التحكيم، وحسب الجزيرة، نقض قرار غرفة فض المنازعات في الاتحاد السعودي لكرة القدم وألزم الاتحاد بسداد 2.5 مليون ريال سعودي تقريبًا للاعب الرائد الحالي.

كانت صحيفة الرياضية قد أوضحت في سبتمبر الماضي أن شكوى الغامدي هي القضية المحلية الوحيدة التي لم تُغلق للاتحاد، حيث نجحت الإدارة برئاسة أنمار الحائلي في إنهاء 18 قضية.محلية خاصة بلاعبين ومدربين سابقين.

يُشار إلى أن الاتحاد سيلتقي مع الهلال بعد غدٍ الثلاثاء في دوري روشن السعودي، ويتصدر الفريق جدول الترتيب بفارق 5 نقاط عن مطارده النصر.

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