مد الله العليان .. الوحش الذي تفجرت لديه الطاقة المكبوتة

مد الله العليان من أفضل نجوم الاتحاد الموسم الحالي

shahid

هل تعرف معنى تكاتف الظروف ضدك، ثم تجد من يُنقذك منها؟ هذا هو مد الله العليان بالنسبة لجماهير الاتحاد، الذي نجح في حل أكبر أزمات العميد هذا الموسم، وشارك في جعله الأقرب لتحقيق لقب الدوري بعد غياب سنوات طويلة.

الاتحاد اقترب من أي وقت مضى، من تحقيق لقب دوري روشن للمحترفين، في موسم كان صعبًا للغاية، ولكن نجح جميع لاعبي العميد في تخطي الكثير من العقبات، أبرزها كانت أزمة الجبهة اليمنى.

كيف تفجرت طاقة العليان المكبوتة؟ هذا ما سنتناوله خلال السطور التالية..

لعبة القدر التي خدمت العليان

بعد تألق مد الله العليان مع نادي التعاون الذي ترعرع في صفوف فرق الشباب به، انتقل إلى الهلال في يناير 2020، ليصبح أحد لاعبي الزعيم.

ولكن مد الله العليان لم يحصل على الفرصة كاملة للمشاركة بشكل أساسي مع نادي الهلال، حيث لعب في صفوفه موسمين، وشارك في 35 مباراة وسجل هدف واحد فقط، في ظل وجود محمد البريك الذي كان متألقًا بشكل كبير جدًا مع الزعيم وقتها.

وبدأ القدر في لعبته، حينما تعاقد الهلال مع سعود عبد الحميد لاعب الاتحاد، الذي كان قد دخل الفترة الحرة في عقده، وحتى يتم شراء ما تبقى في العقد، تنازل الزعيم عن مد الله العليان إلى العميد.

وواصل القدر لعبته مع العليان خلال الموسم الحالي، بعد إصابة الظهير الأيمن المتألق مهند الشنقيطي، ليحصل مد الله على فرصة حقيقية للمشاركة مع النمور، ويتألق بشكل كبير جدًا.

كيف تفجرت طاقة العليان؟

بعدما تم الاستعانة بمد الله العليان كلاعب أساسي في صفوف الاتحاد، لتعويض الشنقيطي المصاب، ووقتها الجميع كان قلقًا للغاية من أن تتسبب تلك الجبهة في أزمات للعميد، خاصة أنه كان هناك مفاضلة بينه وبين عبد الرحمن العبود.

وفضّل الجهاز الفني للاتحاد عدم الاعتماد على العبود في مركز الظهير الأيمن، لأن مركزه الأصلي هو الجناح الأيمن، كما أنه لا يمتلك قدرات دفاعية تخدم طريقة لعب البرتغالي نونو سانتو.

ولعب العليان الموسم الحالي 20 مباراة في بطولة دوري روشن للمحترفين، لم يسجل أو يصنع أي هدف، وسدد الكرة على المرمى مرتين، وأرسل 9 عرضيات صحيحة، وقدم 10 تمريرات مفتاحية.

وحصل مد الله على ركلة جزاء، وعلى المستوى الدفاعي فاز في 25 التحامًا مع اللاعبين، وقام بتشتيت الكرة 23 مرة، وتصدى لتسديدات الخصم 3 مرات، واعترض 14 هجمة للخصوم.

بمجرد أن حصل العليان على فرصة حقيقية للمشاركة، أثبت للجميع أنه قدر المسؤولية، فتفجرت قدراته التي كانت مكبوتة لمدة سنوات، بعد عدم حصوله على فرصته للمشاركة مع الهلال، ليضمن العميد امتلاكه لاعب يستطيع الاعتماد عليه السنوات المقبلة.

Shahid