صياحك طرب وانتهت صلاحيتك .. الجمهور يُهين المريسل بعد تلميحه لرحيل نونو سانتو

الاتحاد يحل ضيفًا على الهلال مساء غدٍ الثلاثاء في دوري روشن

shahid

واصل الإعلامي المثير للجدل، عبد العزيز المريسل، تغريداته المشفرة التي تحمل تلميحات لمستقبل بعض لاعبي ومدربي الفرق المنافسة خاصة الهلال والاتحاد، وقد تعلقت تغريدته الأخيرة بالبرتغالي نونو سانتو لكن واجه بعدها سيلًا من ردود الفعل الغاضبة.

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المريسل وعبر حسابه الرسمي على تويتر ألمح لطلب سانتو من إدارة الاتحاد فسخ عقده مع النادي لرغبته العودة إلى العمل في أوروبا وتلقيه عدة عروض من هناك، مشيرًا إلى أن فالنسيا الإسباني هو الوجهة الأقرب للمدرب الذي يرتبط بعقد مع العميد يمتد لموسمين.

وأضاف أن وكيل المدرب عقد اجتماعًا مع الإدارة وعرض التنازل عن نصف قيمة الشرط الجزائي مقابل فسخ العقد، مشيرًا إلى أن الإدارة الاتحادية حاولت الحديث مع المدرب نفسه لكنه رفض بحجة تركيزه مع الفريق لإنهاء الموسم بالشكل المطلوب.

الجمهور الاتحادي لم يُفوت تلك التغريدة دون الرد عليها وإحراج الإعلامي النصراوي وإهانته في بعض الردود، حيث وصفه أحدهم بأنه "منتهي الصلاحية" فيما ذكره آخر باعتذاره السابق عن معلومات كاذبة نشرها على حسابه عبر المنصة الزرقاء.

وإليكم بعض التغريدات التي حملت ردودًا قاسية تجاه المريسل الذي دخل في حرب مع جمهور الاتحاد منذ انتقال عبد الرزاق حمدالله للفريق خلال يناير الماضي.

Shahid