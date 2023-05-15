بعد تسريبات محمد نور .. تطورات قانونية تقرب نجم الأهلي من الاتحاد بـ"فسخ العقد" !

هل تتحول تسريبات محمد نور إلى واقع ؟

وجّه المحامي الدولي بيدرو ميسيرنيا، صدمة كبرى إلى جماهير النادي الأهلي؛ بشأن طلب "التدابير الوقتية"، المقدم إلى المحكمة الرياضية "كاس".

الأهلي قدّم طلب "تدابير وقتية"؛ لتسجيل صفقاته الصيفية الجديدة، بعد عقوبة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بحرمان الفريق الأول لكرة القدم من التعاقدات، على خلفية قضية النجم الجامايكي لويس غرابان.

وأكد بيدرو في تصريحات بمساحة القانوني الرياضي أحمد الشيخي، عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، على صعوبة موافقة "كاس"، على طلب التدابير الوقتية، المقدم من الإدارة الأهلاوية، رغم عدم استحالتها.

وأشار المحامي الدولي، إلى أن حصول الراقي، على "التدابير الوقتية"، يتطلب 3 شروط صعبة للغاية، مؤكدًا على أن "فيفا" وبنسبة 99%، سيطلب من المحكمة الرياضية، رفض طلب النادي.

وأوضح بيدرو ميسيرنيا، أن صفقات الأهلي الثلاث "عبدالله عطيف وسميحان النابت وفهد الرشيدي"، سيكون من حقهم فسخ عقودهم مع النادي، والتوقيع مع فرق أخرى، في هذه الحالة.

ونصح بيدرو، اللاعبين الثلاث؛ بـ"الدخول" كطرف في قضية الأهلي وفيفا أمام "كاس"؛ باعتبار تضررهم من قرار حرمان الراقي من التعاقدات؛ الأمر الذي قد يساعد النادي في النهاية.

وسيكون نادي الاتحاد، أكبر المستفدين من رفض "التدابير الوقتية" للأهلي؛ حيث كشف الأسطورة محمد نور في وقتٍ سابق، عن رغبة العميد القوية، في التعاقد مع النابت.

أما الشباب دخل في سباق مع الأهلي، للتعاقد مع عطيف، قبل أن يختار اللاعب، التوقيع مع قلعة الراقي، بداية من الموسم القادم، بينما لم تتضح وجهة الرشيدي، حال رفض "التدابير الوقتية".