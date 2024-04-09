أخبار الاتحاد اليوم | الهلال يضيق الخناق على العميد في الصيف وكريم بنزيما يغير رأيه بشأن النمور

نُقدم لكم أبرز أخبار نادي الاتحاد اليوم الثلاثاء الموافق التاسع من أبريل 2024م

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ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL"، أبرز أخبار نادي الاتحاد السعودي، اليوم الثلاثاء الموافق التاسع من أبريل 2024م، وما يدور حول الفريق.

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الهلال يضيق الخناق على الاتحاد .. الكشف عن قيمة العرض السعودي الجديد لمحمد صلاح في صيف 2024

يجهز ناديا الهلال والاتحاد السعوديان، عرضًا ضخمًا للتعاقد مع النجم المصري محمد صلاح، جناح نادي ليفربول الإنجليزي، خلال الميركاتو الصيفي القادم. (طالع التفاصيل)

السوبر في الإمارات .. خسرت السعودية مهما كسبت!

الكثيرون يتساءلون: لماذا السوبر السعودي في الإمارات في هذا التوقيت؟! (طالع التفاصيل)

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بعد إصابته أمام النصر .. حسم مصير علي البليهي من نهائي السوبر بين الهلال والاتحاد!

عاشت جماهير نادي الهلال السعودي، في حالة قلق شديدة، خلال الساعات القليلة الماضية؛ بعد إصابة النجم الدولي علي البليهي، قلب دفاع الفريق الأول لكرة القدم. (طالع التفاصيل)

اختبار أخير يحسم الأمر .. جاياردو يترقب دفعة مزدوجة للاتحاد قبل مواجهة الهلال

يخضع ثنائي اتحاد جدة لويز فيليبي وسعد الموسى، لاختبار طبي خلال مران الفريق اليوم الثلاثاء، لتحديد موقفها من مواجهة الهلال في نهائي كأس السوبر السعودي. (طالع التفاصيل)

إصابة كريم بنزيما تقودك للمالديف ورونالدو مثير للشفقة والبليهي أسوأ عقلية .. ردود الفعل حول تأهل الهلال والاتحاد بالسوبر السعودي

كيف تفاعل الجمهور مع تأهل الهلال والاتحاد لنهائي السوبر السعودي ووداع النصر والوحدة؟ (طالع التفاصيل)

"حليمة بولند؟!" .. "المذيعة الداخلية" في الإمارات تستفز جمهور الاتحاد والوحدة!

حالة من الاستياء سيطرت على الجمهور السعودي خلال مواجهة الاتحاد والوحدة في نصف نهائي كأس الدرعية للسوبر السعودي، بسبب المذيعة الداخلية باستاد آل نهيان في مدينة أبوظبي الإماراتية. (طالع التفاصيل)

كريم بنزيما يغير رأيه: لا يمكن مقارنة الاتحاد بريال مدريد لكن لن أحني رأسي أبدًا!

بروح جديدة عن التي خرج بها عقب التعادل أمام التعاون في الجولة الـ27 من دوري روشن السعودي، تحدث المهاجم الفرنسي كريم بنزيما؛ محترف الاتحاد السعودي، اليوم الإثنين، عقب العبور لنهائي كأس الدرعية للسوبر السعودي. (طالع التفاصيل)

الاتحاد ضد الوحدة | شيء من طريقة ريال مدريد يكفي .. والأهلي الغائب الحاضر بـ"خطأه الفادح"!

شق الاتحاد طريقه في كأس الدرعية للسوبر السعودي، عابرًا بنجاح من الخطوة الأولى، وفي انتظار ما سيقدمه في الخطوة الثانية والنهائية. (طالع التفاصيل)

الأساطير لا تموت .. كريم بنزيما يخرس منتقديه في الاتحاد "تخلص من لعنته ودخل التاريخ أمام الوحدة"

"الأساطير قد يسقطون ولكنهم لا يموتون أبدًا".. هكذا هو الشعار الذي رفعه المهاجم الفرنسي كريم بنزيما، قبل مشاركته مع نادي الاتحاد، في كأس السوبر السعودي. (طالع التفاصيل)

عين على الحكم | "يد الشيطان" .. إلغاء هدف مثير للجدل في مباراة الاتحاد والوحدة

"يد الشيطان".. لفظ أطلق على الهدف الذي سجله الأسطورة الأرجنتينية دييجو أرماندو مارادونا، بـ"يده" ضد المنتخب الإنجليزي، في كأس العالم 1986. (طالع التفاصيل)

الحائلي يكشف عن تلاعب جديد ضده .. ويؤكد: مسيرة كريم بنزيما السيئة مع الاتحاد مثل كريستيانو رونالدو!

علق أنمار الحائلي، رئيس مجلس إدارة شركة نادي الاتحاد السعودي "غير الربحية"، على المستوى السيئ للنجم الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم. (طالع التفاصيل)

"جماهير ريال مدريد تحب بنزيما".. "رومانو" يكشف حقيقة عودة نجم الاتحاد للملكي!

لا يزال موقف النجم الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم فريق الكرة بنادي الاتحاد، محيرًا بعد خروج اللاعب بتصريح لاقى صدى عالميًا، بقوله "أحتاج إلى المساعدة". (طالع التفاصيل)

"بأقل من نصف الثمن".. ليفربول يغري الاتحاد بإنهاء صفقة صلاح التاريخية

"قدم 250 مليون دولار على طاولة ليفربول".. هكذا أثار نادي الاتحاد، جنون الأوساط الرياضية العالمية، بعد تردد أنباء حول العرض التاريخي المقدم في الصيف الماضي، من أجل التعاقد مع المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، والذي قرر البقاء في قلعة الأنفيلد. (طالع التفاصيل)

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