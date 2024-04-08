"حليمة بولند؟!" .. "المذيعة الداخلية" في الإمارات تستفز جمهور الاتحاد والوحدة!

ماذا حدث في استاد آل نهيان أثناء مواجهة الاتحاد والوحدة في السوبر السعودي؟

حالة من الاستياء سيطرت على الجمهور السعودي خلال مواجهة الاتحاد والوحدة في نصف نهائي كأس الدرعية للسوبر السعودي، بسبب المذيعة الداخلية باستاد آل نهيان في مدينة أبوظبي الإماراتية.

المباراة انتهت بفوز العميد بثنائية مقابل هدف وحيد، ليصعد لنهائي السوبر في انتظار الفائز من ديربي الهلال والنصر، في أول نسخة تشهد إقامة السوبر السعودي خارج حدود الوطن.

لكن طريقة إعلان المذيعة الداخلية للأهداف استفزت الجماهير السعودية، إذ لم يلق أداؤها استحسانًا منهم..

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البعض شبه صوتها بصوت المذيعة الكويتية حليمة بولند، فيما استاء آخر وكتب: "أعان الله الجماهير داخل الملعب على صوت المذيعة الداخلية"، قبل أن يضيف ثالث: "منظمي ملعب آل نهيان، فضلًا اوقفوا المذيعة الداخلية للملعب عن هذا الصراخ والإزعاج وشكرًا".

يذكر أن الاتحاد بفوزه في هذه المباراة يلتقي في النهائي بالفائز من ديربي الهلال والنصر؛ المقام حاليًا، حيث تحدد يوم 11 من أبريل الجاري موعدًا للنهائي.