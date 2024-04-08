الأساطير لا تموت .. كريم بنزيما يخرس منتقديه في الاتحاد "تخلص من لعنته ودخل التاريخ أمام الوحدة"

كريم بنزيما عاد أخيرًا..

"الأساطير قد يسقطون ولكنهم لا يموتون أبدًا".. هكذا هو الشعار الذي رفعه المهاجم الفرنسي كريم بنزيما، قبل مشاركته مع نادي الاتحاد، في كأس السوبر السعودي.

بنزيما الذي يتعرض لانتقادات عنيفة، بسبب مستوياته السيئة مع الاتحاد، منذ الانضمام إليه في صيف 2023؛ كان لزامًا عليه أن يثبت صحة هذا الشعار الذي رفعه، خلال مواجهة الوحدة، في نصف نهائي كأس السوبر، مساء اليوم الإثنين.

وبالفعل.. دخل المهاجم الفرنسي، مواجهة الوحدة بـ"قوة كبير"، مسجلًا هدفًا بعد مرور 56 ثانية فقط؛ ليقود العميد للفوز (2-1)، والتأهل إلى نهائي كأس السوبر السعودي، الذي تستضيفه دولة الإمارات العربية المتحدة.

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وتستعرض النسخة العربية من موقع "GOAL"، أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف عندها؛ بعد أداء كريم بنزيما خلال مباراة الاتحاد والوحدة..