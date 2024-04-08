الاتحاد ضد الوحدة | شيء من طريقة ريال مدريد يكفي .. والأهلي الغائب الحاضر بـ"خطأه الفادح"!

شق الاتحاد طريقه في كأس الدرعية للسوبر السعودي، عابرًا بنجاح من الخطوة الأولى، وفي انتظار ما سيقدمه في الخطوة الثانية والنهائية..

العميد حقق الفوز اليوم الإثنين، أمام الوحدة بثنائية مقابل هدف وحيد، على استاد آل نهيان بمدينة أبوظبي الإماراتية، في نصف نهائي السوبر، في انتظار الفائز من ديربي الهلال والنصر في النهائي، المقرر إقامته في 11 من أبريل الجاري.

بحثًا عن بطولة يخرج بها من الموسم الجاري، هذا الفوز جاء رغم صرخات الاتحاديين طوال الأيام الماضية من الغيابات في صفوف الفريق، في ظل الإصابات وانضمام البعض لمعسكر المنتخب الأولمبي استعدادًا للمشاركة في كأس آسيا تحت 23 عامًا، فكيف تحقق هذا الانتصار؟!..

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شيء من طريقة ريال مدريد يكفي كريم بنزيما!

شوط أول مميز للغاية قدمه العميد من الناحية الهجومية تحديدًا، في ظل تبادل الأدوار بين الثلاثي الفرنسي كريم بنزيما، المغربي عبدالرزاق حمدالله والبرازيلي رومارينيو دا سيلفا.

كتيبة المدرب الأرجنتيني مارسيلو جاياردو ركزت لعبها على الجهة اليسرى التي كان يخرج لها الفرنسي كثيرًا، لتبادل الكرات القصيرة مع زملائه ثم يعود لداخل منطقة الـ18 للتمركز في انتظار كرة الخلاص.

هذه الجملة تكررت كثيرًا طوال المباراة، بل نجحت منذ المحاولة الأولى بعد مرور 55 ثانية فقط من اللقاء، إذ تبادل بنزيما الكرة في الجهة اليسرى مع روما ثم توغل الفرنسي لداخل الـ18 مستغلًا خطأ فادح من المدافع جواد الياميق، ليسدد الكرة في الشباك بنجاح.

حتى الهدف الثاني جاء من جملة مشابهة، إذ بدأت الهجمة من اليسار ومع تكتل الدفاع الوحداوي في هذه الجهة، أُرسلت عرضية للجهة اليمنى الفارغة، حولها روما بعرضية أرضية لداخل منطقة الجزاء لحمدالله، الذي وضعها في شباك بسهولة.

ما ميز الاتحاد في هذه الهجمات ومن الناحية الهجومية بشكل عام هو سرعة تبادل التمريرات القصيرة، وهي الطريقة التي يفضلها بنزيما في الأساس، ومنها كان تألقه مع ريال مدريد، لذا عاد معها للتهديف بعد غياب أكثر من أربعة أشهر وتقديم مستوى مميز بشكل عام مقارنةً بما كان يقدمه في المباريات الماضية.

الأهلي الغائب الحاضر .. كيف فرطت بـ"الجوهرة" نور؟!

رغم أن الأهلي ليس طرفًا في المباراة، وليس مشاركًا في البطولة بشكل عام إلا أن روحه كانت حاضرة بفضل أحد ناشئيه السابقين..

الحديث هنا عن جناح الوحدة عبدالعزيز نور، الذي قدم مباراة مميزة للغاية، خاصةً في أول 45 دقيقة قبل أن يختفي بعض الشيء في الشوط الثاني ويكتفي بالظهور على فترات متقطعة..

نور أرهق الدفاع الاتحادي بتحركاته طوال 79 دقيقة شارك بها قبل أن يخرجه مدربه، ووصل لمناطق الخطورة بالنسبة للعميد لولا تواضع الثنائي الهجومي أنسيلمو دي مورايس وأوديون إيجالو اللذين لم يقدما المساندة اللازمة له، فكان مضطرًا بشكل كبير للاعتماد على مهاراته الفردية أمام المرمى في أكثر من فرصة خطيرة، لكنه كان يصطدم بتألق الحارس عبدالله المعيوف.

صاحب الـ25 عامًا لم يتألق فقط في لقاء الليلة، إنما يقدم موسم أكثر من رائع مع الوحدة، ليدفع جمهور الأهلي لضرب كفٍ على كف، فكيف فرط الراقي في هذه الجوهرة التي انطلقت مسيرتها في أكاديمية قلعة الكؤوس قبل أن يتم الاستغناء عنه في 2020 للنهضة ومنه للوحدة في صيف 2022.

إيجالو نسر بلا أجنحة!

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إن سألت جمهور الاتحاد عن أكثر ما يخشاه قبل المباراة، سيكون الرد "المهاجم النيجيري أوديون إيجالو"، الذي سبق وأن هز شباك العميد بخمسة أهداف وصنع آخر خلال تسع مباريات.

لكن الليلة كان النسر النيجيري بلا أجنحة تمامًا أن النمور..

إيجالو تم تحجيمه تمامًا في شوط اللقاء الأول من قبل المدافع لويز فيليبي، لكنه تنفس بعض الشيء في الشوط الثاني بخروجه، وانتقاله للعب على زميله أحمد حجازي، وقتها نجح في الحصول على ضربة جزاء، أهدرها زميله المغربي فيصل فجر، وصنع هدف زميله الآخر حسين العيسى في الوقت المحتسب بدل من الضائع.

إيجالو ظهر في تسديدة وحيدة، كانت خارج المرمى، حتى لم يظهر في منطقة جزاء الاتحاد إلا بأربع تمريرات فقط طوال 90 دقيقة، بينما استفاق في الوقت المحتسب بدل من الضائع وصنع هدف فريقه الوحيد في اللقاء.