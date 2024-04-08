الحائلي يكشف عن تلاعب جديد ضده .. ويؤكد: مسيرة كريم بنزيما السيئة مع الاتحاد مثل كريستيانو رونالدو!

الاتحاد يعيش أيامًا صعبة للغاية..

علق أنمار الحائلي، رئيس مجلس إدارة شركة نادي الاتحاد السعودي "غير الربحية"، على المستوى السيئ للنجم الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم.

بنزيما انضم إلى الاتحاد في صيف 2023، قادمًا من العملاق الإسباني ريال مدريد؛ إلا أنه لم يقدّم المستوى المأمول منه - حتى الآن -، وسط تضارب في الأنباء بشأن رحيله، خلال الميركاتو الصيفي القادم.

الحائلي قال في تصريحات مع فضائية "SSC الرياضية": "بنزيما نجم كبير؛ ولكنه يحتاج إلى التأقلم مع الأجواء الجديدة، في نادي الاتحاد والمملكة العربية السعودية".

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واستشهد رئيس العميد الاتحادي، بالأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، الذي كان يقدّم مستويات سيئة، في الشهور الأولى بعد انضمامه إلى نادي النصر السعودي.

وأشار أنمار الحائلي، إلى أن رونالدو احتاج لبعض الوقت؛ من أجل التأقلم مع الأجواء في السعودية، قبل أن ينفجر ويقدّم أفضل المستويات مع الفريق النصراوي.

وعلى جانب آخر.. كشف الحائلي، عن أن تصريحاته بشأن "انسحاب" الاتحاد من بطولة كأس السوبر السعودي، تم اجتزائها وإخفاء بعضها، لأغراض معينة.

وأوضح أنه قال بأن الفريق الاتحادي سيقاتل على لقب السوبر السعودي، حتى ولو بلاعب واحد فقط، ولكنه قانونيًا قد لا يستطيع المشاركة؛ بسبب عدم إكمال القائمة، نظرًا لظروف الإصابات واستدعاء بعض اللاعبين إلى المنتخب الوطني تحت 23 سنة.

وشدد الحائلي، على أن الهدف الأول لجميع مسؤولي الاتحاد وأعضاء الجهازين الفني والإداري واللاعبين؛ هو إسعاد الجماهير والتتويج بلقب السوبر، في الموسم الرياضي الحالي.