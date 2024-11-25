أخبار الاتحاد اليوم | نجم العميد يبحث عن عائلة بعد لفتة خاصة أمام الفتح ودانيلو بيريرا يرد على اتهامات "الإصابة المزمنة"

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم الإثنين الموافق الـ25 من نوفمبر 2024

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم الإثنين الموافق الـ25 من نوفمبر 2024.

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بعد لفتتهم أمام الفتح .. نجم الاتحاد يبحث عن أسرة اتحادية

خلال مواجهة الاتحاد والفتح التي أقيمت أمس الأحد في دوري روشن السعودي، حضرت أسرة اتحادية لتوجه رسالة خاصة لعبدالرحمن العبود؛ جناح الفريق، الذي نزل بديلًا في الشوط الثاني.

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الأسرة وعبر إحدى فتياتها رفعت لافتة كتبت عليها: "الاتحاد رقم 1، أنا أحب عبدالرحمن العبود".

ومع انتشار صورة الفتاة بشكل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تفاعل لاعب العميد معها، وطلب مساعدة الجماهير للوصول لتلك الأسرة.

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بيريرا يرد على مزاعم معاناته من إصابة مزمنة

أوضح دانيلو بيريرا؛ لاعب الاتحاد، حقيقة ما يتردد عن معاناته من إصابة مزمنة وتعاقد العميد معه وهو مصاب في الأساس، خاصةً في ظل قلة ظهوره مع الفريق وغيابه لفترات من التعاقد معه الصيف الماضي.

ونفى بيريرا تلك المزاعم جملة وتفصيلًا قائلًا عبر برنامج "أكشن مع وليد": "هذا يحدث في كرة القدم، كل فريق لديه إصابات، هذا طبيعي، علينا الاستمرار والاتحاد لديه لاعبين كثر يستطيعون اللعب".

وأضاف: "تعاقد الاتحاد معي وأنا مصاب؟، بالطبع لا، لقد خضعت لاختبارات قبل التوقيع، الصحف لا تعلم عما تتحدث، هم فقط يتحدثون ولا يعلمون شيئًا، فقد خضت مباراتين في البداية مع الاتحاد ثم تعرضت للإصابة، وهذا طبيعي، إصابتي جديدة، ولا أعلم لماذا يتحدثون بهذه الطريقة".

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وجه الإعلامي الرياضي عبد الرحمن الحميدي، مقدمة خطفت قلوب جماهير الاتحاد، بكلمات رائعة حول الصعود إلى صدارة دوري روشن على حساب الهلال، بعد نهاية منافسات الجولة الحادية عشرة. (طالع التفاصيل)

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عين على الحكم | إلغاء هدف اتحادي بصناعة لاعب الفتح .. وصافرة تثير جنون فابينيو!

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"لكم في دوري 2023 خير مثال" .. رسالة عاجلة لرئيس الاتحاد بعد إلغاء هدف صالح الشهري

فجر إلغاء الحكم السعودي سلطان الحربي هدف صالح الشهري لصالح الاتحاد في مرمى الفتح خلال مواجهة الفريقين في الجولة الـ11 من دوري روشن السعودي غضب واستياء عشاق العميد. (طالع التفاصيل)