عين على الحكم | إلغاء هدف اتحادي بصناعة لاعب الفتح .. وصافرة تثير جنون فابينيو!

الحكم سلطان الحربي يثير الجدل بين جماهير الاتحاد..

يبدو أن الحكم سلطان الحربي، الذي يقود مباراة الاتحاد والفتح، سيكون محور حديث جماهير العميد، خلال الساعات المُقبلة، على خلفية قراراته التحكيمية في اللقاء المُقام على ملعب مدينة الأمير عبد الله الفيصل بجدة، ضمن حساب الجولة الحادية عشرة من مسابقة دوري روشن السعودي.

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وكشف الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن طاقم التحكيم لإدارة مباراة الاتحاد والفتح، بقيادة سلطان الحربي، ويعاونه عبد الرحيم الشمري ومحمد المرشد، والحكم الرابع مشعل الشهري، فيما يدير محمد البريدي تقنية الفيديو، وبمساعدة مؤيد المسجن.

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وقدم الحربي أكثر من لقطة مثيرة للجدل، كان أبرزها في إلغاء هدف حمل توقيع صالح الشهري في الدقيقة 16، بعد (ربكة) دفاعية أثناء تنفيذ ركلة ركنية، ليسددها الشهري في الشباك، إلا أن الحكم قرر عدم احتساب الهدف بداعي التسلل، بعد اللجوء إلى تقنية الفيديو، وهو الأمر الذي أثار تعجبًا من قِبل الجماهير الاتحادية، خاصة وأن الكرة وصلت إلى الشهري بخطأ من مدافع الفتح أثناء محاولة تشتيتها.

وتلقى الحربي اتهامات اتحادية، بالتغاضي عن لمسة يد على مدافع الفتح مع بداية المباراة، فضلًا عن إشهار بطاقة صفراء على اللاعب عبد الإله هوساوي، نتيجة الالتحام مع أحد لاعبي المنافس، ثم اكتمل المشهد، باعتراض لاعب الوسط البرازيلي فابينيو على قرار الحكم باحتساب مخالفة، في الدقيقة 41، بداعي عدم قيام لاعب الاتحاد بإسقاط المغربي مراد باتنا، أثناء المنافسة بين الثنائي على الكرة.

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ودخل الاتحاد مواجهة الفتح، في غياب القائد الفرنسي كريم بنزيما، لعدم الجاهزية، ومواطنه موسى ديابي وعبد العزيز البيشي للإصابة، فيما يحتل العميد وصافة الدوري، برصيد 27 نقطة، مبتعدًا بفارق نقطة وحيدة عن الهلال، الذي خسر مباراة الجولة أمام الخليج بنتيجة (2-3).