"لكم في دوري 2023 خير مثال" .. رسالة عاجلة لرئيس الاتحاد بعد إلغاء هدف صالح الشهري

الاتحاد يُواجه الفتح في دوري روشن السعودي

فجر إلغاء الحكم السعودي سلطان الحربي هدف صالح الشهري لصالح الاتحاد في مرمى الفتح خلال مواجهة الفريقين في الجولة الـ11 من دوري روشن السعودي غضب واستياء عشاق العميد.

اشترك الآن على شاهد للاستمتاع بأبرز مباريات دوري روشن السعودي

مهاجم الهلال السابق سجل هدف التقدم للاتحاد بعد 15 دقيقة من انطلاق المباراة، مستغلًا حالة الارتباك في منطقة جزاء الفتح بعد ركلة ركنية، ولكن الحكم ألغى الهدف بداعي وجود التسلل رغم أن الكرة وصلت الشهري بعد تمريرة خاطئة من مدافع الفتح.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

جمهور الاتحاد رفض قرار الحكم جملة وتفصيلًا كون الكرة وصلت للشهري من الخصم، وقد دفع ذلك الناقد الرياضي فهد المحياوي للمطالبة بالاستعانة بحكام أجانب لجميع مباريات الفريق.

GOAL

المحياوي وجه رسالة عاجلة لرئيس النادي، لؤي مشعبي، طالبه خلالها بالاقتداء بما حدث في موسم 2022-2023 الذي انتهى بتتويج العميد باللقب بعد أن طلب حكامًا أجانب لجميع مبارياته في الدوري السعودي.

إذ كتب عبر منصة إكس مع الإشارة لحساب مشعبي "تحقيق الاتحاد للدوري والمنافسة عليه يستلزم فعل الكثير من الأمور، أهمها وابرزها طلب حكام أجانب في جميع المباريات على ارضك وخارج ارضك. المجاملات والعمل "بحسن نية" لن تؤدي في نهاية الأمر إلى تحقيق ذلك. معلومة: دوري 2023 تحقق بجلب حكام اجانب في جميع المباريات".