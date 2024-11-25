"بروح العشب، تطرزت الصدارة بنادي الشعب" .. الحميدي يخطف قلوب الاتحاديين ويصف الهلال بغريق الخليج!

مقدمة نثرية رائعة عن صدارة الاتحاد..

وجه الإعلامي الرياضي عبد الرحمن الحميدي، مقدمة خطفت قلوب جماهير الاتحاد، بكلمات رائعة حول الصعود إلى صدارة دوري روشن على حساب الهلال، بعد نهاية منافسات الجولة الحادية عشرة.

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وشهدت الجولة، خسارة قاسية للهلال أمام الخليج بنتيجة (2-3)، لتتوقف سلسلة الزعيم في اللا هزيمة عند 46 مباراة متتالية في دوري روشن، ويتجمد رصيده عند 28 نقطة، فيما استغل الاتحاد تعثره، ليفوز على الفتح (2-0)، ويرتقي لصدارة المسابقة، برصيد 30 نقطة.

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واستهل الحميدي، حلقة برنامج "برا 18"، بمقدمة رائعة عن الاتحاد، قائلًا "بروح العشب.. تطرزت الصدارة بنادي الشعب، فخامة المقعد المعتاد .. تناسبت مع قوة مخالب الاتحاد، وعادات النمر الصياد .. الصبر، وأجواء هذا المقعد جمر، القابض عليه مطالب أن يكون في الطباع نمر، أما غريق الخليج المفقود .. كان صبره على جمر المقعد محدود، فتنازل عن المكانة راغمًا لأمر الدانة، نقطتان اللظى تشعل لهيب المنافسة، وتمنح الجماهير متعة تنافسية فيما بقى، من روشن الإثارة .. أما الصدارة فوق العشب، روحها روح الشعب، وألوانها مقلّمة وطباعها طباع نمر غايته في الصبر".

ولاقت مقدمة الحميدي، إشادة واسعة من قِبل المتابعين، بين وصفه بالمبدع، والذي يمتلك الفصاحة والتمكن والبلاغة، ليقدم مقدمة عظيمة لنادي الشعب، كما توقف البعض عند وصف (غريق الخليج)، الذي يعبر عن خسارة الهلال.

GOAL

وبات الاتحاد مطالبًا بالدفاع عن صدارته، بملاقاة الاتفاق، على ملعب إيجو بالدمام، فيما يحل الهلال ضيفًا على الشباب بالرياض، يوم السبت المُقبل، ضمن حساب الجولة الثانية عشرة من دوري روشن السعودي.