الاتحاد يتربع في صدارة دوري روشن..

أعرب الفرنسي لوران بلان، المدير الفني لفريق الاتحاد، عن سعادته باعتلاء الصدارة، رغم اعترافه بأن العميد لم يقدم مباراة رائعة أمام الفتح، ولكن الأهم تحقق بحصد النقاط الثلاث، والحفاظ على الشباك نظيفة.

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الاتحاد اعتلى صدارة دوري روشن، للمرة الأولى منذ الجولة الثالثة، بعد فوزه على الفتح بنتيجة (2-0)، على ملعب مدينة الأمير عبد الله الفيصل بجدة، ضمن حساب الجولة الحادية عشرة، ليصل العميد إلى النقطة 30، ويحتل المركز الأول، بينما بقي الفتح، في المركز الثامن عشر والأخير برصيد 5 نقاط.

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وقال بلان، خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة، إنه لا يحب المباريات التي تأتي بعد أسبوع الفيفا؛ بسبب توقيت المباراة الذي يجعل من الصعب الإعداد لها، مضيفًا أن الإعداد قبل المباراة بيومين أو ثلاثة فقط، ليس أمرًا احترافيًا، خاصة إذا حضرت بعض المفاجآت، كما حدث خلال اليومين الماضيين، فضلًا عن تحركات اللاعبين والسفر.

وكان الاتحاد قد أعلن عن إصابة الفرنسي موسى ديابي، في الكاحل الأيسر وأربطة المفصل، ليغيب عن الملاعب لمدة 8 أسابيع، وكذلك عبد العزيز البيشي الذي يعاني من إصابة في عضلة الفخذ الخلفية لليسرى، ليغيب لفترة تتراوح بين 3-4 أسابيع، فيما غاب عن اللقاء، أيضًا، كل من القائد الفرنسي كريم بنزيما، وعبد الإله العمري وفواز الصقور.

وفي هذا السياق، تحدث بلان بشأن كريم بنزيما، قائلًا إنه تدريب مع الاتحاد، بالأمس، بشكل جماعي، ولكنه رفض المخاطرة به أمام الفتح، ولذلك فضل استبعاده، كي يكون جاهزًا لمباراة الاتفاق، فيما غاب فواز الصقور لمدة 4 أسابيع، ثم عاد للتدريب، ولكنه لم يدخل المران الجماعي بعد، والمدة قصيرة قبل مواجهة الاتفاق، ولا يُرجح أن يكون جاهزًا لها.

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ورد بلان على سؤال صحيفة "الشرق الأوسط"، حول الظهير الألباني ماريو ميتاي، قائلًا إنه لاعب جيد جدًا ويعمل كثيرًا للتطور، وأفضل ما يميزه هو جانب التوقع، كما يمتاز بالدفاع الجيد للغاية، مضيفًا أنه على ضم ميتاي ضمن ثلاث خيارات في خانة المواليد، لأنه قادر على خدمة الاتحاد في أكثر من مركز، فكان هو الخيار الأمثل.