موعد الانتهاء من مشروع توثيق الكرة السعودية..

استقر الاتحاد السعودي لكرة القدم، على موعد الإعلان عن النتائج النهائية لمشروع توثيق تاريخ اللعبة في المملكة، والتي تقرر مسبقًا أن يُعلن عنها خلال شهر مارس المُقبل.

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وذكرت صحيفة "الرياضية"، أن الاتحاد السعودي حدد موعد الاجتماع النهائي للمشروع، في الفترة بين 15 و20 مارس 2025، حيث يستمر الاجتماع لمدة تتراوح بين 3 و5 أيام، قبل الإفصاح عن بطولات الأندية.

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وتقرر الإعلان عن نتائج مشروع توثيق البطولات، قبل مباراة السعودية والصين، والمقررة في 20 مارس، ضمن الجولة السابعة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026.

واجتمع فريق التوثيق، برئاسة عبد الإله النجيمي، برفقة اثنين من ممثلي الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، مع ممثلي ناديي الهلال والشباب، فيما يُخطط للالتقاء ظهر الإثنين مع ممثل القادسية، فيما يجتمع الثلاثاء مع ممثل النصر، لمناقشة بعض الاستفسارات المتعلقة بهذه الأندية.

ومن المقرر أن يعقد فريق التوثيق، اجتماعًا عصر الإثنين بالرياض، حيث سيتم استعراض النتائج لأعضاء الجمعية العمومية، في عهد الملك فهد - رحمه الله - خلال الفترة بين 1982 و2005.

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وذكر برنامج "المنتصف" منذ أيام، بأن لجنة التوثيق ستقوم باستعراض البطولات في عهد الملك فهد، وسيتم احتساب الدورة التصنيفية والدوري المشترك، ضمن بطولة الدوري الممتاز، ما يمنح ناديي الاتحاد والنصر بطولة إضافية.