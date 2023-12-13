أخبار الاتحاد اليوم | اعتزال رومارينيو، وأسوأ أيام منصور البلوي

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم 13 ديسمبر 2023
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تصريحات أحمد حجازي ورومارينيو بعد فوز الاتحاد على أوكلاند سيتي
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منصور البلوي يثير الجدل بتصريحات جديدة
كواليس جديدة يكشفها منصور البلوي
المدرب الإسباني استقر على وجهته المقبلة!
طلب مهم إلى نجوم الاتحاد السعودي قبل "القمة العربية" أمام الأهلي المصري
الأهلي سيواجه الاتحاد في مونديال الأندية مساء الجمعة القادم
المهاجم المغربي غاب عن مباراة فوز الاتحاد على بطل نيوزيلندا
الأهلي سيواجه الاتحاد في مونديال الأندية
الأهلي سيواجه الاتحاد في مونديال الأندية
عبد الرزاق حمد الله يحسم مستقبله مع نادي الاتحاد
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محمد نور يتحدث عن فرص نادي الاتحاد في كأس العالم للأندية