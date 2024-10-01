أخبار الأهلي اليوم | رسائل محرز وكيسييه، وأول رد من يايسله على أنباء رحيله

نُقدم لكم أبرز أخبار الأهلي اليوم 1 أكتوبر 2024

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الأهلي السعودي اليوم 1 أكتوبر 2024.

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النجم الجزائري تألق أمام الوصل مساء أمس

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ماذا قال يوسف علي في المؤتمر الصحفي عقب الهزيمة أمام النصر؟

محرز استعاد تألقه أمام الوصل الإماراتي..

كل التقارير تؤكد رحيل ماتياس يايسله عن الأهلي..

GOAL

الجماهير على موعد مع إثارة كبيرة في دوري روشن..

تعرف على جدول مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 والقنوات الناقلة والطريق للنهائي.

تعرف على جدول مباريات وترتيب مجموعة منطقة غرب دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 والقنوات الناقلة....

تعرف على ترتيب هدافي دوري أبطال آسيا النخبة 2024-2025 ..

الأهلي يعاني في دوري روشن مع بداية الموسم..

منافسة خاصة في المدرجات خلال الديربي العربي بين النصر والوصل..

الأهلي يعود من الإمارات بـ3 نقاط غالية..

تعرف على جدول مباريات وترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025

مباراة "مملة فنيًا" لعاشق الساحرة المستديرة..

الأهلي يُعاني في السنوات الأخيرة..