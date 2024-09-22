أخبار الأهلي اليوم | رياض محرز يكشف سر تراجع مستواه، والسبب الحقيقي لخروج إيفان توني من إنجلترا

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الأهلي السعودي اليوم 22 سبتمبر 2024.
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موعد مباراة الأهلي والجندل في كأس الملك السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة
تعرف على موعد مباراة الأهلي القادمة ضد الجندل في كأس الملك السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة..
انتقامًا للاتحاد والنصر والأهلي .. فريق مفاجئ يتوعد الهلال بالثأر!
هل يفعلها ويذيق الهلال الخسارة الأولى له في الموسم الجاري؟!
جدول ترتيب هدافي دوري روشن السعودي 2024-2025
تعرف على جدول ترتيب هدافي دوري روشن السعودي 2024-2025...
جدول ترتيب دوري روشن السعودي 2024-2025
تعرف على جدول ترتيب دوري روشن السعودي 2024-2025....
ما طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الأهلي والجندل في كأس الملك السعودي 2024-2025؟
تعرف على طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة الأهلي والجندل في كأس الملك السعودي 2024-2025..
"أنا سبب الاحتباس الحراري" .. تركي آل الشيخ يقصف منتقدي موسم الرياض برسالة ساخرة!
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محرز تلقى انتقادات عنيفة بسبب سوء مستواه..
"كيسييه أجبر يايسله على إشراكه بمباراة ضمك!" .. كواليس جديدة بعد تصرف نجم الأهلي المسيء ضد مدربه
اللاعب لم يقدّم المستوى المأمول منه أمام ضمك على غير العادة..
جدول مباريات الأهلي في دوري روشن السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة
تعرف على جدول مباريات الأهلي في دوري روشن السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة...
جدول مباريات الدوري السعودي 2024-25، القنوات الناقلة والترتيب
تعرف على جدول مباريات دوري روشن السعودي 2024-2025 على مدار الموسم، وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟ وترتيب الدوري السعودي..
يايسله يحسم جدل "خلافه" مع نجم الأهلي .. ويكشف سر "استبدال" محرز أمام ضمك
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رياض محرز أصبح في مرمى النيران الجماهيرية مجددًا..