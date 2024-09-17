أخبار الأهلي اليوم | وليد الفراج يستفز الأهلاوية، واعتراف ميندي المثير بشأن إيفان توني

نُقدم لكم أبرز أخبار الأهلي اليوم 17 سبتمبر 2024

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الأهلي السعودي اليوم 17 سبتمبر 2024.

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مدافع النصر يُقدم روشتة نجاح الأجانب في دوري روشن السعودي

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ماذا قال يايسله عقب الفوز أمام برسبوليس؟

ماذا قال جاريدو بعد الهزيمة أمام الأهلي السعودي؟

نجم الأهلي يبدي رأيه في زميله..

وليد الفرج يشعل الجدل..

الأهلي انتصر وخرج بالأهم من المباراة..

مستوى مخيب من ثنائي الأهلي..

تعرف على جدول مباريات وترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025

تعرف على جدول مباريات وترتيب مجموعات منطقة غرب دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 والقنوات الناقلة....

تعرف على جدول مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 والقنوات الناقلة والطريق للنهائي.

الأهلي يخطف انتصارًا بشق الأنفس..