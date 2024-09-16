رافضًا الرد على رسالة مدرب برسبوليس .. ماتياس يايسله: شخصية هذا اللاعب حسم الفوز للأهلي

ماذا قال يايسله عقب الفوز أمام برسبوليس؟

اعترف الألماني ماتياس يايسله؛ المدير الفني للأهلي السعودي، أن فريقه لم يقدم مباراة مثالية أمام برسبوليس الإيراني، لكنه شدد على أهمية عقلية لاعبيه في حسم مثل تلك المواجهات الصعبة.

الراقي خطف أول ثلاث نقاط له في دوري أبطال آسيا للنخبة بالفوز أمام برسبوليس الإيراني (1-0)، على استاد مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية في جدة.

وعقب المباراة، قال يايسله في المؤتمر الصحفي:" كانت مباراة صعبة كما كان متوقعًا، فمنافسنا قوي لياقيًا وجسديًا، والأهم في هذه البطولة تحقيق النقاط في البداية، نعم! لم يكن كل شيء مثاليًا ولكن عقلية الفريق ممتازة، الفوز بدأ من الدفاع وشخصية الحارس إدوارد ميندي".

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وأضاف: "لا يوجد مباراة سهلة في هذه البطولة، من المهم التحلي بالتواضع، لقد حرصنا على التسجيل في بداية المواجهة والمنافس لم يكن سهل".

بسؤاله عن سر التراجع للدفاع بعد التقدم بالهدف، أوضح: "أتمنى أن أملك فريقًا يستطيع الضغط 90 دقيقة، نحن نلعب أمام منافس يريد أيضًا الهجوم والتسجيل وهذه متعة كرة القدم".

فيما أخطره أحد الصحفيين بإشادة خوان كارلوس جاريدو؛ المدير الفني للفريق الإيراني، بلاعبيه تحديدًا لاعب الوسط الإيفواري فرانك كيسييه؛ مسجل الهدف رغم الضغط الكبير الذي عانى منه دفاع الراقي طوال المباراة، رفض يايسله الرد، واكتفى بقول: "لم أكن متواجدًا في مؤتمر خوان!، لكن انتصارنا تحقق بفضل الدفاع وعقلية اللاعبين، وأنا فخور بأداء اللاعبين والخروج بشباك نظيفة".

يذكر أن الأهلي يحتل حاليًا المركز الثاني في مجموعة الغرب بالبطولة القارية برصيد ثلاث نقاط، متأخرًا بفارق الأهداف عن الاستقلال الإيراني؛ صاحب نفس الرصيد، فيما يحل برسبوليس في المركز الـ11 (قبل الأخير) دون أي نقاط.