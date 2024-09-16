إدوارد ميندي يعترف بـ"سوء مستوى" إيفان توني مع الأهلي .. ويؤكد: أريد تحمل المسؤولية

نجم الأهلي يبدي رأيه في زميله..

اعترف السنغالي إدوارد ميندي، حارس مرمى النادي الأهلي السعودي، بـ"سوء مستوى" زميله الإنجليزي إيفان توني، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، في مباراة برسبوليس الإيراني.

الأهلي فاز (1-0) على برسبوليس، مساء يوم الإثنين، بملعب الأمير عبدالله الفيصل في مدينة جدة، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة الدوري، بمسابقة النخبة الآسيوية 2024-2025.

وقال ميندي في تصريحات مع شبكة قنوات "إس إس سي"، بعد المباراة: "من الواضح أن الأمور لم تكن على ما يرام مع توني، في مباراة برسبوليس".

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وأشار الحارس السنغالي إلى أن هذه هي المباريات الأولى للمهاجم الإنجليزي، مع الفريق الأهلاوي؛ لذلك.. فهو لا يزال يتأقلم مع الأجواء الجديدة.

وبخصوص تألقه على المستوى الشخصي، أمام الفريق الإيراني.. شدد إدوارد ميندي على أن هذا عمله، وهو منع دخول الأهداف في مرمى الأهلي؛ قائلًا: "أريد تحمل المسؤولية".

وأشاد ميندي كثيرًا بالجماهير الأهلاوية، واصفًا إياهم بـ"الرقم 1"، حيث يظهروا ذلك بدعمهم للفريق الأول لكرة القدم، سواء داخل مدينة جدة أو خارجها.

جدير بالذكر أن ميندي انضم إلى الأهلي، في صيف عام 2023، قادمًا من صفوف العملاق الإنجليزي تشيلسي؛ حيث قاد الفريق لاحتلال المركز الثالث، في أول مواسمه، والتأهل للمشاركة في البطولة الآسيوية، بعد غياب طويل.