خروج آسيوي ومستوى غير متوقع - ملامح بداية موسم النصر

النصر لم يستمر على ما قدمه نهاية الموسم الماضي.

أحمد رفعت فيسبوك تويتر

نتائج محبطة ومستوى باهت قدمه فريق نادي النصر، مع بداية الموسم الرياضي الجديد في المملكة العربية السعودية، لم يتوقعه أحد بعد نهاية مثالية للموسم الماضي.

النصر أنهى الموسم الماضي متوجًا ببطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين، ومحققًا نتائج مميزة في دوري أبطال آسيا.

الجميع توقع أن النصر سيكون منافسًا شرسًا على لقب دوري أبطال آسيا هذا الموسم، بالإضافة إلى أنه سيكون هدفه الحفاظ على لقب الدوري للموسم الثاني على التوالي بقوة، ولكن ما حدث عكس ذلك.

ودع النصر بطولة دوري أبطال آسيا على يد فريق نادي السد القطري في ربع نهائي البطولة، واحتلال المركز الثامن في ترتيب الدوري السعودي للمحترفين بعد مرور 6 جولات.

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ونستعرض خلال السطور التالية، أبرز ملامح فريق نادي النصر، بعد مرور أكثر من شهرين من انطلاق الموسم الجديد..

خروج آسيوي

ودع فريق نادي النصر بطولة دوري أبطال آسيا، على يد فريق نادي السد القطري، في دور الربع نهائي، بعد انتهاء مباراة الذهاب بفوزه بهدفين مقابل هدف واحد.

السد القطري حقق الانتصار في مباراة العودة بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليودع العالمي منافسات البطولة الآسيوية.

مستوى باهت

وعلى مستوى الأداء، لم يقدم لاعبي النصر المستوى المنتظر منهم، خاصة على المستوى الهجومي الذي عانى في ظل انخفاض مستوى المهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله، لاعب الفريق.

حمد الله ابتعد عن التهديف مع النصر خلال آخر 4 مباريات بالدوري السعودي للمحترفين، وهو ما كان له التأثير السلبي على أداء الفريق هجوميًا وتهديفيًا.

نتائج متذبذبة

خلال آخر 6 مواجهات للنصر في مختلف البطولات، حقق الفوز في مباراة واحدة، وخسر مباراتين وتعادل في 3 مباريات.

تلك النتائج جاءت مع بداية موسم جديد، وكانت محبطة لجماهير النصر، حيث لم يستطيع الفريق حتى الآن العودة إلى الطريق الصحيح.