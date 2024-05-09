باير ليفركوزن ضد روما | عذرًا دي روسي .. تشابي ألونسو يصنع المعجزات ولا يكتوي بنارها!

جرس إنذار إيطالي قبل لقاء أتالانتا

كعادته هذا الموسم، حافظ باير ليفركوزن على سجله نظيفًا من الهزائم، بعدما اقتنص تعادلًا قاتلًا أمام ضيفه روما (2-2) على ملعب باي آرينا، لكنه خرج فائزًا بتذكرة التأهل إلى نهائي بطولة الدوري الأوروبي.

واستفاد بطل الدوري الألماني من فوزه ذهابًا في العاصمة الإيطالية (2-0) على ذئاب روما، ليضرب موعدًا مع عملاق إيطالي آخر وهو أتالانتا في نهائي الدوري الأوروبي الذي يقام على استاد أفيفا في مدينة دبلن بأيرلندا، يوم 22 مايو الجاري.

وبذل روما كل ما في وسعه من أجل قهر العملاق الألماني، حيث نجح بالفعل في تسجيل هدفين عن طريق لياندرو باريديس من ركلتي جزاء، لكن باير ليفركوزن عاد في النتيجة بهدفين سجلهما جيانلوكا مانشيني (بالخطأ في مرماه) وجوسيب ستانيشيتش.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ويرصد "جول" في السطور التالية أبرز ملامح موقعة روما وباير ليفركوزن في إياب نصف نهائي الدوري الأوروبي..

المعجزات حكر على تشابي ألونسو

قدم روما مباراة جيدة للغاية مقارنة بما حدث في الذهاب عندما سقط على ملعبه وبين جماهيره أمام ليفركوزن، لكنه لم يتمكن من الحفاظ على تقدمه (2-0)، والذي كان يضمن له على أقل تقدير الانتقال إلى الشوطين الإضافيين ولعب ركلات الترجيح.

وتسرع دي روسي في استبدال الثنائي المميز أنجيلينو ولورينزو بليجريني في الدقيقة 81، ومن قبلهما ساردار آزمون، حيث أحدث ربكة في صفوف فريقه، ليتلقى عقابًا مباشرًا بهدف تقليص الفارق وقتل الريمونتادا بخطأ من لاعبه مانشيني.

وحتى بعد تسجيل هدف ليفركوزن، كان أمام الذئاب 16 دقيقة كاملة (9 دقائق في الوقت الأصلي و7 في الإضافي) لتسجيل الهدف الثالث وتحقيق المعجزة، لكن هذه المعجزات لا يمكن أن تحدث في ملعب يحكمه تشابي ألونسو، صاحب أهم معجزة في كرة القدم هذا الموسم.

رقم قياسي غير قابل بالمساس

كان باير ليفركوزن على حافة وداع الدوري الأوروبي، لكنه في أقل من 8 دقائق استطاع تسجيل هدفين والتشبث بكل مكتسباته هذا الموسم، تحت قيادة العبقري الإسباني تشابي ألونسو.

وحافظ النادي الألماني على رقمه الاستثنائي بعدم الخسارة لـ49 مباراة على التوالي، حيث أصبح صاحب أطول سلسلة عدم خسارة في المسابقات الأوروبية، محطمًا الرقم القياسي المسجل باسم بنفيكا البرتغالي (48 مباراة)، والذي ظل صامدًا منذ 1965.

وأمام باير ليفركوزن فرصة لزيادة هذه السلسلة الذهبية إلى 53 مباراة هذا الموسم، حيث لا يزال لديه مباراتان في الدوري الألماني الذي حسمه مبكرًا، أمام بوخوم وأجسبورج.

كما أن العملاق الألماني لديه مباراة نهائي الدوري الأوروبي أمام أتالانتا ومباراة نهائي كأس ألمانيا أمام كايزر سلاوتن، وحال فوزه في المباراتين سيحقق ثلاثية تاريخية في موسم إعجازي.

نحس لوكاكو.. سقوط الهداف ووصيفه

كان لوكاكو في مباراة اليوم بمثابة شبح، حيث اختفى تمامًا عن المشهد ولم يمد يد العون لفريقه في أكثر وقت يحتاج إليه لتسجيل الهدف الثالث وقتل اللقاء.

Getty Images

وودع لوكاكو البطولة التي سجل فيها 7 أهداف، ليضيع على نفسه فرصة التقدم والقبض على لقب هداف البطولة، بعدما ودع الهداف الجابوني بيير إيميريك أوباميانج (10 أهداف) البطولة مع فريقه مارسيليا في ذات الليلة بالهزيمة أمام أتلانتا (3-0).

وتشير كل التقارير، إلى أن هذه هي اللقطة الأخيرة للمهاجم البلجيكي مع ذئاب العاصمة، حيث يقترب كثيرًا من العودة إلى تشيلسي من جديد.