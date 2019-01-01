بعد تعثر مفاوضات جروس - الأهلي يفاوض مدرب أوروجوياني

جروس والأهلي لم يصلا لاتفاق، لذلك يبحث مسؤولي قلعة الكؤوس على مدرب آخر

أحمد رفعت فيسبوك تويتر

أعادت إدارة النادي الأهلي، اتصالاتها مع وكيل أعمال المدرب الأوروجوياني دييجو ألونسو، من أجل تدريب الفريق، خلفًا للكرواتي برانكو إيفانكوفيتش المُقال من تدريب الراقي.

إدارة الأهلي أقالت برانكو، بسبب سوء النتائج منتصف سبتمبر الماضي، ليتولى المدرب الوطني صالح المحمدي المهمة مؤقتًا.

وأشارت صحيفة "لوس بليريس" المكسيكية إلى أن الأهلي فتح خط المفاوضات مع وكيل ألونسو مرة أخرى، لتدريب الراقي الفترة المقبلة.

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الأهلي أوقف اتصالاته المرة الأولى مع الأوروجوياني ألونسو، بعد موافقة السويسري كريستيان جروس، على تدريب الفريق، قبل سفر الأخير إلى بلاده دون توقيع العقود الرسمية.

الأوروجوياني ألونسو رحل عن تدريب فريق مونتيري المكسيكي مؤخرًا، بسبب سوء نتائج الفريق معه.

دييجو ألونسو حصل على العديد من البطولات التي قام بتدريبها، سواء في أمريكا الجنوبية أو المكسيك مع ناديي باتشوكا ومونتيري.