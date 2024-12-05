أخبار الهلال اليوم | توقع مفاجئ لعدد الأجانب في كأس العالم للأندية .. و"القيد الاستثنائي" يضع اتحاد الكرة في بؤرة الاتهام

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم الخميس 5 ديسمبر 2024.
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توقع بـ12 أجنبيًا للهلال في كأس العالم للأندية
كشف الإعلامي الرياضي علي العنزي، عن توقعاته بشأن عدد أجانب فريق الكرة بنادي الهلال، أثناء المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2025، والتي ستقام خلال الفترة بين 15 يونيو وحتى 13 يوليو.
وقال العنزي، عبر منصة (إكس)، إن الهلال يمتلك 9 لاعبين أجانب في الوقت الحالي، وطبقًا لنظام مونديال الأندية الذي لا يضع سقفًا لعدد الأجانب، فإنه يُتوقع مشاركة الزعيم في البطولة بـ12 لاعبًا أجنبيًا.
الهلال يحتاجه قبل كأس العالم للأندية .. "مركز واحد" يشعل السباق مع النصر والأهلي في الشتوية
كشف الناقد الرياضي عماد السالمي، عن التدعيمات التي يحتاج إليها نادي الهلال، من أجل اكتمال صفوفه قبل مشاركة فريق الكرة في بطولة كأس العالم للأندية 2025.
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بسبب الهلال وفترة التسجيل الاستثنائية .. اتحاد الكرة يواجه اتهامًا بـ"استفزاز" أندية دوري روشن!
أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن قراره بفتح فترة تسجيل استثنائية لكافة أندية دوري روشن السعودي، قبل كأس العالم للأندية 2025، حيث تقام الفترة بين 1-10 يونيو المُقبل، عملًا بالفقرة 4 من المادة 22 بلائحة المونديال، التي تتضمن منح الاتحادات الوطنية الأعضاء صلاحية فتح فترة تسجيل استثنائية، حال مشاركة أي من أنديتهم في البطولة.
فيديو | الشلهوب فاجأه بقبلة على الهواء .. رسالة من جانج تُسعد جماهير الهلال رغم خسارته مع الغرافة
رغم سقوطه مع الغرافة القطري بثلاثية نظيفة، إلا أن ذلك لم يمنع الكوري الجنوبي جانج هيون سون، مدافع الهلال السابق، من عيش ليلة لا تنسى على ملعب المملكة أرينا، بعد لقاء الجولة السادسة من دوري أبطال آسيا للنخبة.
"لن تُجرى صفقات ضخمة" .. معلومة صادمة بشأن الانتقالات الشتوية في دوري روشن!
كشف الإعلامي محمد العنزي، عن معلومة صادمة بشأن فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، التي ستشهد فترة التسجيل الثانية لأندية دوري روشن السعودي.
رسميًا | "الهلال ليس المستفيد الوحيد!" .. قرار استثنائي من الاتحاد السعودي في الميركاتو بسبب كأس العالم للأندية 2025
اتخذ الاتحاد السعودي لكرة القدم، قرارًا رسميًا "استثنائيًا"، قبل مشاركة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، في بطولة كأس العالم للأندية 2025.
جدول مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 والقنوات الناقلة
تعرف على جدول مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 والقنوات الناقلة والطريق للنهائي.
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"أمور غريبة حدثت!" .. إعلامي يشكك في دوري النصر 2019 ويؤكد: "نيمار أفضل من كريستيانو رونالدو واسألوا تاليسكا"
شكك الإعلامي الرياضي محمد الذايدي، في لقب الدوري السعودي للمحترفين، الذي حققه الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، موسم 2018-2019.
"فيفا" يذكر الهلال بواقعة الأهلي الأليمة قبل قرعة كأس العالم للأندية 2025
قبل 24 ساعة من قرعة كأس العالم للأندية 2025.. ذكر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، نادي الهلال السعودي وجماهيره في كل مكان، بواقعة أليمة في هذا العرس الرياضي الكبير.
بعد تصريحات "عين المدرب الثانية" .. عبدالعزيز المريسل ينتقد سالم الدوسري بـ"سؤال محرج" عن الهلال والسعودية
مرة أخرى.. استغل الإعلامي الرياضي عبدالعزيز المريسل، تصرفات وتصريحات النجم الدولي سالم الدوسري، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي؛ لانتقاده وشن الهجوم عليه.
مفاجأة سارة لعشاق كرة القدم .. الكشف عن "الناقل الرسمي" لبطولة كأس العالم للأندية 2025
بعد الكثير من الجدل.. تم الكشف عن "الناقل الرسمي" لبطولة كأس العالم للأندية، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية على أراضيها، في الفترة من 15 يونيو إلى 13 يوليو 2025.