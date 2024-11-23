أخبار النصر اليوم | تحريض على إيقاف رونالدو قبل كلاسيكو الاتحاد .. ولاعب محلي يشترط "15 مليون" لتجديد عقده!

ترصد النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز أخبار نادي النصر السعودي، اليوم السبت 23 نوفمبر 2024م، وما يدور حول الفريق.
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"نحتاج إلى قائد!" .. مسؤول نصراوي سابق يكشف عن الأدوار التي عجز عنها كريستيانو رونالدو
أكد ناصر الجميد، الرئيس التنفيذي السابق بنادي النصر، أن فريق الكرة الأول يحتاج إلى قائد للمجموعة، رغم تواجد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، كاشفًا عن الأدوار التي لم يمارسها صاحب الكرات الخمس الذهبية مع فارس نجد.
بسبب ثنائي الهلال .. فهد الهريفي يسخر من اختيارات رينارد ويطالب بإبعاد هؤلاء عن المنتخب السعودي!
وجه فهد الهريفي، أسطورة نادي النصر، رسالة انتقاد إلى الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني للمنتخب السعودي الأول، بسبب اختياراته حول قائمة الأخضر في مباراة أستراليا وإندونيسيا، في تصفيات كأس العالم 2026.
"أرقامه ضعيفة ويفتقد الهدوء".. لفيف من نجوم الكرة السعودية ينتقدون عبد الرحمن غريب!
أثار المستوى المتذبذب الذي يقدمه الدولي السعودي عبد الرحمن غريب مع ناديه النصر السعودي الكثير من ردود الفعل عقب مباراه القادسية التي انتهت بفوز الأخير بهدفين لهدف في دوري روشن السعودي 2024/2025.
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إعلامي نصراوي بعد الهزيمة من القادسية: لا تلوموا بيولي.. وهذا الشخص دمر الفريق تدميرًا!
أكد الإعلامي السعودي عبد العزيز العصيمي المقرب من نادي النصر السعودي أن المدرب الإيطالي ستيفانو بيولي لا يتحمل مسؤولية تدهور نتائج العالمي في الآونة الأخيرة.
فيديو | "الله يحلل ميسي عندهم" .. الذايدي: الهلال أصبح عقدة لرونالدو والجميع يرفض قدومه
يؤمن الإعلامي والناقد الرياضي السعودي محمد الذايدي، أن الهلال أصبح بمثابة العقدة بالنسبة للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم النصر.
فيديو | طارق النوفل يكشف عن تغيير قادم بعدد الأجانب في دوري روشن
كشف الإعلامي السعودي طارق النوفل، عن وجود خطط جدية لزيادة عدد اللاعبين المحترفين في دوري روشن إلى 9 لاعبين في المستقبل القريب.
"اختيار يفتح باب التشكيك" .. هجوم على قرار منح رونالدو جائزة رجل مباراة القادسية!
هاجم الإعلامي عيسى الجوكم قرار اختيار كريستيانو رونالدو كأفضل لاعب في مباراة ناديه النصر ضد القادسية لحساب دوري روشن مساء الجمعة، اللقاء الذي خسره "العالمي" بهدفين لواحد.
"أبو طبيع ما يخلي طبعه" .. الشنيف يهاجم النصر عقب رفع "الراية البيضاء" في سباق الدوري السعودي!
علق الإعلامي خالد الشنيف على سقوط النصر ضد القادسية مساء الجمعة لحساب منافسات دوري روشن، وناقش تكرر نفس المشاكل في صفوف "العالمي" رغم التغييرات على صعيد الجهاز الفني.
"15 مليون ريال سنويًا!" .. شرط لاعب النصر "المحلي" للموافقة على تجديد عقده
يعمل مجلس إدارة نادي النصر السعودي، على تجديد عقود عددٍ من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم "المحليين"؛ وذلك قبل دخولهم "الفترة الحرة"، خلال شهر يناير القادم.
فيديو | "لعبة تشبه ضربات المصارعين!" .. اتهامات بالتحريض ضد كريستيانو رونالدو لـ"إيقافه" قبل كلاسيكو النصر والاتحاد
سلط الإعلامي الرياضي عدنان جستنيه، الضوء على إحدى لقطات الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم نادي النصر، في مباراة القادسية، مساء يوم الجمعة.
بعد الغضب الجماهيري .. خبير تحكيمي يحسم جدل حرمان النصر من 3 ركلات جزاء ضد القادسية
كشف الخبير التحكيمي فهد المرداسي، عن مدى صحة قرارات الحكم الروسي سيرجي إيفانوف، الذي أدار مباراة النصر والقادسية، في الجولة الحادية عشرة من دوري روشن السعودي.
"فيلم و100 دقيقة أخرى" .. القادسية يسخر من النصر بعد إسقاطه في "الأول بارك"
سخر نادي القادسية من نظيره النصر؛ بعد الفوز عليه في ليلة الجمعة الساخنة، بملعب "الأول بارك" في العاصمة السعودية الرياض.
لابورت في ظروف صعبة .. كواليس رحيله المفاجئ عن النصر والأزمة تهدد بيولي قبل مواجهة الغرافة!
كشف الناقد الرياضي سعيد أبو داهش، ممثل نادي النصر في لجنة توثيق الكرة السعودية، عن كواليس سفر الدولي الإسباني إيميريك لابورت، المفاجئ إلى فرنسا، قبل مواجهة القادسية في دوري روشن السعودي.
"ترك القيادة لنجم النصر وتفوق على صديقه القديم في شوط واحد" .. كريستيانو رونالدو يحرج نفسه بـ"الرقص" أمام القادسية
ليلة حزينة أخرى، عاشها الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر؛ وهذه المرة ضد القادسية، ضمن منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين.
"ثنائي دمر خطة ستيفانو بيولي ونجوم القادسية يوجهون رسالة إلى هيرفي رينارد" .. النصر لا يملك مقومات البطل
بما يقدّمه نادي النصر السعودي، منذ بداية الموسم الرياضي الحالي 2024-2025؛ كان من الطبيعي أن تأتي الهزيمة الأولى في دوري روشن للمحترفين، في أي وقتٍ.
موعد مباراة النصر القادمة في دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 والقنوات الناقلة
يستقبل الغرافة، نظيره النصر في مباراة هامة وقوية ضمن مباريات الجولة الخامسة من دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025، على ملعب البيت.
كم عدد أهداف كريستيانو رونالدو مع النصر؟
صفقة تاريخية قام بها النصر عندما تعاقد كريستيانو رونالدو، فكم عدد أهداف رونالدو مع العالمي دوري روشن السعودي ودوري أبطال آسيا وجميع البطولات؟