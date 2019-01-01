أخبار الانتقالات: بوجبا إلى مدريد ومانشستر يونايتد يحدد بديله

تعرف على أخبار انتقالات أبرز الأندية الأوروبية اليوم الجمعة 6 ديسمبر 2019، وما هي آخر أخبار كل فريق استعداداً لميركاتو الشتاء في يناير من عام 2020

تستعد الأندية الأوروبية إلى دخول سوق الانتقالات الشتوية المقبل بكل ما لديها من قوة في سبيل تدعيم صفوفها بهدف واحد وهو التتويج بكل الألقاب الممكنة، لا سيما وأن المنافسة باتت على أشدها بصورة لم تكن موجودة من قبل.

برشلونة و ريال مدريد يعانيان هذا الموسم وبدا واضحًا حاجتهما إلى تدعيم الصفوف في الشتاء لسد الثغرات والعجز، في الوقت الذي لا يتوقف مانشستر سيتي عن العمل على تقوية قائمته والتي تُعاني من إصابات كثيرة، فيما توجد أندية كمانشستر يونايتد و ميلان يكون سوق الانتقالات هو المتنفس والفرصة الأخيرة لهم للنجاة من شبح الفشل الذي يُطاردهم.

خاص جول | تشيلسي واثق في التغلب على مانشستر يونايتد بصراع سانشوع

مواهب تظهر ومواهب تختفي، نجوم تقرر الرحيل وأخرى تفضل البقاء، لاعبون يأسوا من ارتياد دكة البدلاء، وآخرون يقررون القتال حتى اللحظة الأخيرة، إنه عالم كرة القدم الذي لا يتوقف، ومعه يعمل سوق الانتقالات بالصورة المثالية التي تُزيد من حجم وإثارة اللعبة أكثر وأكثر.

وفي هذا التقرير من جول النسخة العربية سنتعرف معكم على أبرز أخبار سوق الانتقالات الشتوية المقبلة 2020 التي تم تداولها اليوم، 6 ديسمبر 2019.

أخبار انتقالات اليوم الجمعة 6 ديسمبر 2019:

مانشستر يونايتد يجد حلًا لأزمة وسطه من باريس سان جيرمان

تحدثت تقارير صحفية إنجليزية، عن قيام مانشستر يونايتد بتقديم عرض مفاجئ ليانردو باريديس، لاعب باريس سان جيرمان، من أجل ضمه في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

الإصابات المتكررة لبول بوجبا ورغبته في الرحيل عن المانيو الصيف الماضي وتمرده هذا الموسم، مع تواضع المستوى الفني الذي يُقدمه الثنائي فريد وأندري بيريرا، جعل سولشاير ينظر إلى باريديس كحل سريع ومضمون لتقوية منتصف ميدان الأولد ترافورد.

باريس سيضطر عاجلًا أو آجلًا للتخلص من لاعب أو أكثر لتوفير النفقات ومن أجل عدم خرق قانون اللعب المالي النظيف، ومع وجود زحام في قائمته وبالتحديد في مركز منتصف الملعب، سيكون باريديس هو الأقرب للرحيل.

تشيلسي يسعى لإنهاء أول صفقاته الصيفية مبكرًا

تداولت تقارير صحفية إنجليزية عزم تشيلسي التعاقد مع ويلفريد زاها، لاعب كريستال بالاس، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، في صفقة يتوقع أن تكون قياسية للفريق اللندني.

إدارة تشيلسي تسعى إلى إنجاز الصفقة بصورة مبكرة، وتفترض صحيفة "إندبندنت" المقربة من دوائر الستامفورد بريدج، أن اتفاقًا من الممكن أن يحدث على قيمة الدولي الإيفواري بين تشيلسي وكريستال بالاس خلال المرحلة المقبلة من التفاوض.

رغبة صاحب الـ27 عامًا في مغادرة البالاس باتت أكثر وضوحًا من ذي قبل، فالمدرب روي هودسون أكد في أكثر من مناسبة على عدم شعور لاعبه بالسعادة في الوقت الراهن مما قد يُسهل كثيرًا من مفاوضات تشيلسي.

خاص | بايرن ميونخ يتراجع عن دعم دفاعه في يناير

يبدو وأن إدارة بايرن ميونخ قد اقتنعت بأن تدعيم خط الدفاع خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة لن يكون مجديًا، وذلك حسبما كشفت مصادر خاصة لجول، حيث أكدت على أن البافاري يُفضِّل الانتظار حتى الصيف عن التدعيم في يناير.

أوناي نونيز، لاعب أتلتيك بلباو، كان الاسم الأكثر تداولًا في الآونة الأخيرة داخل أروقة زعيم ألمانيا، غير أن مصادر جول أكدت أن إدارة كارل هاينز رومينيجه تراجعت عن إتمام الصفقة حاليًا رغم وجود مفاوضات بالفعل مع اللاعب ووكيله.

في الوقت نفسه، فإن بوروسيا دورتموند، الغريم الآخر لبايرن، يُتابع عن كثب وضع نونيز سعيًا لضمه في الشتاء المقبل، فيُعاني أسود الفيستيفاليا من أزمات واضحة هذا الموسم في الدفاع على الرغم من التعاقد مع ماتس هوملس في الصيف الماضي.

رغم تألق فالفيردي - ريال مدريد لا يستسلم في صفقة بوجبا

يستمر نادي ريال مدريد في محاولاته مع مانشستر يونايتد لأجل التعاقد مع الفرنسي بول بوجبا منافسًا ليوفنتوس.

صحيفة "ليكيب" الفرنسية أكدت أنّ ريال مدريد لا يزال يضع بوجبا خيارًا رئيسيًا لتدعيم وسط الفريق وخاصة وأنّ اللاعب لم يشارك مع مانشستر يونايتد منذ سبتمبر الماضي.

وأوضحت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أنّ فلورنتينو بيريز، رئيس النادي الملكي، مهتم بجلب اللاعب ولكنّه لن يدفع أكثر من 50 مليون يورو فقط وذلك بسبب ابتعاده عن المشاركة في الآونة الأخيرة.

أتلتيكو مدريد يخطط لضم جابيجول في يناير

ذكرت تقارير صحفية أن أتليتكو مدريد يراقب وضعية مهاجم إنتر المعار إلى فلامنجو جابرييل باربوسا، أو جابيجول، من أجل ضمه في يناير.

وكان مدرب النيراتزوري، أنطونيو كونتي، قد نفى إمكانية الاعتماد على اللاعب الشاب خلال النصف الثاني من الموسم كما يبحث إنتر عن استغلال فترة تألقه في البرازيل لبيعه.

وذكرت صحيفة "لاجزيتا ديللو سبورت" الإيطالية أنّ الروخي بلانكوس بين الفرق المهتمة بالتعاقد مع جابيجول في يناير المقبل لخلافة دييجو كوستا.

تقارير: الهلال السعودي لا يمانع في رحيل جوميس إلى جلطة سراي بشرط

أكدت تقارير صحفية تركية، على أن نادي الهلال لا يمانع في رحيل الفرنسي بافيتيمبي جوميس، مهاجم الفريق الأزرق، إلى صفوف جلطة سراي التركي، خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

شرط الهلال يتمثل في انتقال المهاجم السنغالي مباي دياني إلى صفوف الزعيم، ليكون بديلًا للفرنسي جوميس، خلال الفترة المقبلة

مباي دياني تمت إعارته إلى صفوف فريق كلوب بروج البلجيكي، ولكنه دخل في خلاف مع مدربه، وسيعود إلى جلطة سراي.

ريال مدريد يحسم مصير حكيمي

أفادت تقارير إعلامية إسبانية أن ريال مدريد قرر إعادة لاعبه المغربي أشرف حكيمي مجدداً لصفوفه في ظل تألقه الكبير مع بوروسيا دورتموند.

"ماركا" أوضحت أن ريال مدريد ومدربه زين الدين زيدان اتخذا قراراً بإعادة حكيمي بعد التطور الكبير في مستواه رفقة دورتموند.

وأوضحت الصحيفة أن زيدان أبلغ الإدارة رغبته بإعادة حكيمي لمنافسة داني كارفخال على مركز الظهير الأيمن بالموسم القادم.