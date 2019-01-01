مانشستر يونايتد يجد حلًا لأزمة وسطه من باريس سان جيرمان

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تحدثت تقارير صحفية إنجليزية، عن قيام مانشستر يونايتد بتقديم عرض مفاجئ ليانردو باريديس، لاعب باريس سان جيرمان، من أجل ضمه في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار رغبة أولي جونار سولشاير، المدير الفني للشياطين الحمر، في تدعيم منتصف ملعب فريقه في ظل المعاناة الكبيرة الواضحة هذا الموسم منذ رحيل الثنائي مروان فيلايني وأندير هيريرا في الصيف الماضي

الإصابات المتكررة لبول بوجبا ورغبته في الرحيل عن المانيو الصيف الماضي وتمرده هذا الموسم، مع تواضع المستوى الفني الذي يُقدمه الثنائي فريد وأندري بيريرا، جعل سولشاير ينظر إلى باريديس كحل سريع ومضمون لتقوية منتصف ميدان الأولد ترافورد.

باريديس هو الآخر لا يعيش أفضل أيامه هذا الموسم مع البي آس جي، فعلى الرغم من أنه انضم إلى الفريق الفرنسي في يناير الماضي، لكنه لم يفلح في أن يحجز مكانة أساسية داخل كتيبة المدرب الألماني توماس توخيل.

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باريس سيضطر عاجلًا أو آجلًا للتخلص من لاعب أو أكثر لتوفير النفقات ومن أجل عدم خرق قانون اللعب المالي النظيف، ومع وجود زحام في قائمته وبالتحديد في مركز منتصف الملعب، سيكون باريديس هو الأقرب للرحيل.

الدولي الأرجنتيني سيكون هو الحل للأزمة العاجلة الموجودة في مانشستر على حد وصف صحيفة "إكسبرس" التي أكدت على وجود عرض في الوقت الراهن على طاولة ابن الـ 25 ربيعًا.

الجدير بالذكر أن باريديس قد خاض هذا الموسم رفقة باريس سان جيرمان 10 مباريات فقط في مختلف البطولات أغلبهم كبديل، لتكون إجمالي دقائق مشاركته 456 دقيقة فقط.