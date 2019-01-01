خاص | بايرن ميونخ يتراجع عن دعم دفاعه في يناير

نظرة اكتفاء من إدارة النادي الألماني..

يبدو وأن إدارة بايرن ميونخ قد اقتنعت بأن تدعيم خط الدفاع خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة لن يكون مجديًا، وذلك حسبما كشفت مصادر خاصة لجول، حيث أكدت على أن البافاري يُفضِّل الانتظار حتى الصيف عن التدعيم في يناير.

العملاق الألماني يُعاني أزمة واضحة في مركز قلب الدفاع بعد إصابة نيكلاس زوله في بداية الموسم بالرباط الصليبي، إلى جانب الإصابات المتتالية للوكاس هيرنانديز وخافي مارتينيز، مع تذبذب أداء جيروم بواتينج وقلة خبرة بينيامين بافارد.

هذه العوامل جعلت هانزي فليك يعتمد على دافيد ألابا، الظهير الأيسر، في مركز قلب الدفاع، مع إعادة ألفونسو ديفيز إلى مركز الظهير رغم كونه جناح في الأساس، وجميع هذه الأحداث أدت إلى ربط البافاري بالعديد من المدافعين لضمهم في الميركاتو الشتوي.

أوناي نونيز، لاعب أتلتيك بلباو، كان الاسم الأكثر تداولًا في الآونة الأخيرة داخل أروقة زعيم ألمانيا، غير أن مصادر جول أكدت أن إدارة كارل هاينز رومينيجه تراجعت عن إتمام الصفقة حاليًا رغم وجود مفاوضات بالفعل مع اللاعب ووكيله.

بالنسبة لإدارة البايرن، فرغم الإصابات المستشرية في الفريق، إلا أن الأمور تحت السيطرة بوجود دافيد ألابا وبنيامين بافارد، إلى جانب جيروم بواتينج والذي من المؤكد أنه سيستمر داخل الأليانز آرينا حتى الصيف المقبل على أقل تقدير.

ليفاندوفسكي .. قطار الأرقام الذي لا يتوقف في محطات العمر

هذا إلى جانب عدم رغبة خافي مارتينيز في مغادرة بايرن، إذ كان من المتوقع أن تتم صفقة نونيز على سبيل التبادل، فيعود مارتينيز إلى بلباو ويأتي نونيز مع دفع مبلغ مالي، لكن يبدو أن الأول لا يزال يرغب في القتال على مركزه داخل البايرن.

وبالنسبة إلى نونيز، والذي يبلغ من العمر 22 عامًا، فإن رحيله عن بلباو أصبح مسألة وقت ليس أكثر، إذ يسعى مدافع المنتخب الإسباني للشباب أن يخوض تجربة أكبر مع أحد عمالقة القارة العجوز، وقد كان بايرن خيارًا مثاليًا له.

لكن وجب الإشارة هنا أن تراجع إتمام الصفقة في الشتاء لا يعني أن اللاعب لن ينضم إلى بايرن مطلقًا، فالصفقة تم "تأجيلها" وليس إلغائها، فيفترض أن تحدث تغييرات كبيرة في قائمة بايرن في الصيف قد يكون أبرزها رحيل خافي وبواتينج.

في الوقت نفسه، فإن بوروسيا دورتموند، الغريم الآخر لبايرن، يُتابع عن كثب وضع نونيز سعيًا لضمه في الشتاء المقبل، فيُعاني أسود الفيستيفاليا من أزمات واضحة هذا الموسم في الدفاع على الرغم من التعاقد مع ماتس هوملس في الصيف الماضي.

وصيف البوندسليجا ليس الوحيد المهتم بخدمات نونيز، فأيضًا إيفرتون الإنجليزي من ضمن الفرق التي تضعه على رأس أولوياتها، مما يُصعِّب مهمة بايرن ميونخ إذا ما انتهى المطاف بالإدارة إلى السعيّ لضمه في الصيف لا في الأيام القليلة المقبلة.