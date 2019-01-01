خاص جول | تشيلسي واثق في التغلب على مانشستر يونايتد بصراع سانشوع

نادي تشيلسي يملك ثقة كبيرة في قدرته على ضم جادون سانشو من صفوف بوروسيا دورتموند الألماني.

يثق فريق تشيلسي الإنجليزي في قدرته على خطف النجم الشاب جادون سانشو لاعب فريق بوروسيا دورتموند خلال الفترة المقبلة.

جاء هذا بحسب ما علمت مصادر جول.كوم داخل النادي اللندني حيث تستعد الإدارة لكسر الرقم القياسي الخاص بهم في سوق الانتقالات من أجل الحصول على خدمات نجم المنتخب الإنجليزي.

ويعد الرقم القياسي الخاص بتشيلسي في سوق الانتقالات هو ٧٢ مليون جنيه استرليني وهي قيمة ضم كيبا اريزبلاجا من أتلتيك بلباو.

وكانت أزمة قد تفجرت في بروسيا دورتموند بسبب طريقة التعامل مع سانشو من قبل المدير الفني للفريق لوسيان فافر بعد مواجهة بايرن ميونخ.

وكان تبديل اللاعب بعد ٣٦ دقيقة أمام بايرن ميونخ قد أغضبه في وقتها، بعدها أشعرته تصريحات المدير الفني أنه يتم التضحية به والتعامل معه ككبش فداء للهزيمة القاسية.

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وكان لوسيان فافر المدير الفني لفريق بوروسيا دورتموند قد أكد في تصريحات صحفية بعد المباراة أنه لم يبدل سانشو لمشكلة بدنية أو لإصابة بل لأنه كان يلعب بشكل سيئ.

ويتابع سانشو في الوقت الحالي عددًا كبيرًا من أندية القمة في أوروبا على رأسهم ثنائي إسبانيا ريال مدريد وبرشلونة، ومعهما الثنائي الإنجليزي الأبرز مانشستر يونايتد وليفربول.

وكانت تقارير صحفية سابقة قد أكدت أن نادي بوروسيا دورتموند لن يمانع رحيل اللاعب في شهر يناير المقبل لو حصل على القيمة المالية المناسبة لرحيل النجم الإنجليزي.

جدير بالذكر أن سانشو صاحب الـ ١٩ عامًا كان قد شارك في ١٤ هدفًا لبوروسيا دورتموند هذا الموسم في الدوري الألماني بواقع خمسة سجلهم بنفسه وتسعة صنعهم لزملائه.