أخبار الاتحاد اليوم | سفيان رحيمي يخمد ثورة الجماهير .. وبلان يحدد مصير أصحاب "اشتباكات فارينزي"!

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم الأحد 11 أغسطس 2024.
ساديو ماني محل جدل من جديد .. السنغالي بطل صراع خاص بين النصر والاتحاد!
كلما قلنا إن الجدل هدأ من حول الجناح السنغالي ساديو ماني؛ محترف النصر السعودي، تمر الأيام وتقول عكس ذلك!
خاص | بعد برونزية أولمبياد باريس 2024 .. سفيان رحيمي يحسم مستقبله مع العين
فتح تألق سفيان رحيمي نجم العين مع منتخب المغرب الأولمبي في أولمبياد باريس 2024 الباب للمزيد من الحديث عن إمكانية انتقاله إلى دوري روشن السعودي، لكن اللاعب مسؤولي ناديه الإماراتي حسموا الموقف تمامًا.
الاستمرار أو الاستغناء .. لوران بلان يمنح مثيري أزمة "اشتباكات ودية فارينزي" فرصة الأخيرة
منح المدرب الفرنسي لوران بلان المدير الفني لنادي الاتحاد، فرصة أخيرة للثنائي طلال حاجي وفرحة الشمراني، بعد الأحداث التي حدثت في مواجهة فارينزي الودية.
"رفض بنتلي النصر والهلال حرمه من أغلى عرض في التاريخ".. حلقات سالم الدوسري لا تنتهي في مسلسل الميركاتو!
سالم الدوسري، أحد أعلام الكرة السعودية، ليس في العقد الأخير، ولكن في تاريخ المملكة، حيث يمتلك نجم الهلال، بصمات ستظل محفورة في تاريخ بلاده، ولعل أبرزها هو ذلك الهدف الرائع الذي أحرزه في مرمى الأرجنتين في نهائيات كأس العالم (فيفا 2022)، والذي بات علامة فارقة، واختارته المملكة ليكون واجهة للملف السعودي المرشح لاستضافة مونديال 2034 عبر موقعه الرسمي.
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"لسنا مجبرين على إرضائكم" .. مانويل نافارو يرد على تشكيك الأندية في الحكام السعوديين
رغم حملة التشكيك الكبرى التي طالت الحكام السعوديين في الموسم الماضي 2023-2024 إلا أن خوان مانويل نافارو؛ رئيس لجنة الحكام التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم، مصرًا على أنه نجاح في مهمته بشأن التطور الحاصل في القطاع منذ مجيئه.
"بند في العقود" يُحدث ثورة بالكرة السعودية .. المريسل يفاجئ أندية الصندوق باقتراح غريب!
وجه الناقد الرياضي عبد العزيز المريسل، اقتراحًا غريبًا على أندية صندوق الاستثمارات العامة، قاصدًا (النصر، الهلال، الأهلي، الاتحاد)، بشأن عقود اللاعبين في المستقبل.
جميع صفقات كبار الدوري السعودي في سوق الانتقالات الصيفية 2024
أصبح دوري روشن السعودي عامل جذب كبير للعديد من النجوم العالميين الذين ينشطون في المسابقة الأبرز في الشرق الأوسط، خاصة وأن الإثارة لا تتوقف في صفقات الدوري السعودي.
جميع صفقات أندية دوري روشن السعودي في سوق الانتقالات الصيفية 2024
تعرف على جميع صفقات الدوري السعودي في فترة الانتقالات الصيفية 2024 وكيف يدعم الهلال والنصر والاتحاد والأهلي والشباب وغيرهم صفوفهم في الميركاتو؟