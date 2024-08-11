أخبار الاتحاد اليوم | سفيان رحيمي يخمد ثورة الجماهير .. وبلان يحدد مصير أصحاب "اشتباكات فارينزي"!

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم الأحد 11 أغسطس 2024

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم الأحد 11 أغسطس 2024.

كلما قلنا إن الجدل هدأ من حول الجناح السنغالي ساديو ماني؛ محترف النصر السعودي، تمر الأيام وتقول عكس ذلك!

فتح تألق سفيان رحيمي نجم العين مع منتخب المغرب الأولمبي في أولمبياد باريس 2024 الباب للمزيد من الحديث عن إمكانية انتقاله إلى دوري روشن السعودي، لكن اللاعب مسؤولي ناديه الإماراتي حسموا الموقف تمامًا.

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منح المدرب الفرنسي لوران بلان المدير الفني لنادي الاتحاد، فرصة أخيرة للثنائي طلال حاجي وفرحة الشمراني، بعد الأحداث التي حدثت في مواجهة فارينزي الودية.

سالم الدوسري، أحد أعلام الكرة السعودية، ليس في العقد الأخير، ولكن في تاريخ المملكة، حيث يمتلك نجم الهلال، بصمات ستظل محفورة في تاريخ بلاده، ولعل أبرزها هو ذلك الهدف الرائع الذي أحرزه في مرمى الأرجنتين في نهائيات كأس العالم (فيفا 2022)، والذي بات علامة فارقة، واختارته المملكة ليكون واجهة للملف السعودي المرشح لاستضافة مونديال 2034 عبر موقعه الرسمي.

رغم حملة التشكيك الكبرى التي طالت الحكام السعوديين في الموسم الماضي 2023-2024 إلا أن خوان مانويل نافارو؛ رئيس لجنة الحكام التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم، مصرًا على أنه نجاح في مهمته بشأن التطور الحاصل في القطاع منذ مجيئه.

وجه الناقد الرياضي عبد العزيز المريسل، اقتراحًا غريبًا على أندية صندوق الاستثمارات العامة، قاصدًا (النصر، الهلال، الأهلي، الاتحاد)، بشأن عقود اللاعبين في المستقبل.

أصبح دوري روشن السعودي عامل جذب كبير للعديد من النجوم العالميين الذين ينشطون في المسابقة الأبرز في الشرق الأوسط، خاصة وأن الإثارة لا تتوقف في صفقات الدوري السعودي.

تعرف على جميع صفقات الدوري السعودي في فترة الانتقالات الصيفية 2024 وكيف يدعم الهلال والنصر والاتحاد والأهلي والشباب وغيرهم صفوفهم في الميركاتو؟